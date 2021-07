El gobernador de Coahuila descarta modificar calendario escolar

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, informó que el calendario escolar no sufrirá modificaciones, "no vamos modificar el calendario escolar ni tampoco vamos a suspender actividades, vamos a endurecer las medidas. Ya nuestro comercio e industria no aguantaría un retroceso".

El secretario de Educación, Higinio González Calderón, se incluyó en las mesas regionales para la atención del COVID-19. El objetivo es que crezcan el número de escuelas piloto para la fase presencial del próximo ciclo escolar. VER MÁS: No habrá Feria del Regreso a clases en comercios de Saltillo "Todo se analiza pero no habrá modificación al calendario escolar y haremos campañas preventivas para llegar a todo el estado y que seamos corresponsables todos. Que cada quien tome su papel y podamos evitar un mayor número de contagios, porque mucha gente no hizo caso y siguió con los viajes a Mazatlán y Cancún", expuso Riquelme. El mandatario indicó que el problema que se presenta en la entidad deriva de las personas que llegan de vacaciones contagiadas y propagan el virus. En las últimas dos semanas, los casos nuevos de COVID-19 se han incrementado en la entidad al punto de duplicarse la cifra de casos activos. VER MÁS: Aún con Semáforo de Riesgo Epidemiológico en rojo, Veracruz regresará a clases presenciales Ante esta situación, se ha cuestionado sobre el cierre de actividades. Sin embargo, el gobernador de Coahuila indicó que no se puede hablar de un retroceso cuando se tiene un millón de dosis anti-COVID-19 aplicadas en el estado. PIDE A POBLACIÓN VACUNARSE Ante el incremento de casos COVID-19 en Coahuila, el Gobierno del estado pide a la población vacunarse. A manera de incentivar la vacunación, el gobernador Miguel Riquelme aspira que, una vez que toda la población mayor de 18 años haya tenido acceso a la vacuna, en los comercios y eventos públicos se pueda pedir el certificado de vacunación. Asimismo dijo que empresarios diseñarán descuentos para quienes lo muestren. VER MÁS: Ante próximo regreso a clases, se espera incremento en ventas de comercios en Zona Centro de Saltillo Aclaró que esto será hasta que las etapas de vacunación hayan concluido, ya que la vacunación de las personas de 30 a 39 años está en proceso, así como la aplicación de la segunda dosis para personas de 40 a 49 años. Una vez que se reciben las dos dosis, debe pasar un lapso de al menos dos semanas para considerar que se cuenta con inmunidad para enfrentar el COVID-10 Cabe mencionar que no se impide el contagio. La eficacia de las vacunas reside en la prevención de los decesos y casos graves como la intubación.