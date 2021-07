Casa de Música convoca a su nuevo ciclo de estudios en Torreón

El esfuerzo por llevar la instrucción musical hacia niños y niñas de escasos recursos, para que así adopten la música como una forma de vida, de disciplina y de visión de mundo que les permita desarrollarse como seres humano, es uno de los motivos que mantienen latente al proyecto de Casa de Música aún después de las pausas obligadas por la pandemia.

En este tenor, la asociación ha lanzado su convocatoria para el curso musical 2021-2022, el cual está dirigido a jóvenes entre 10 y 18 años, y que se pretende realizar de manera híbrida. Al contrario de otras instituciones, esta ofrece precios módicos con una inscripción de 200 pesos y una mensualidad de 100 pesos.

Joel de Santiago, director de Casa de Música, indicó en entrevista que se iniciarán clases el día 16 de agosto. El formato híbrido se empleará para que quien no pueda asistir presencialmente, pueda tomar la clase desde su hogar.

La oferta musical de Casa de Música se despliega en instrumentos como guitarra, clarinete, flauta, saxofón, fagot, cello, tuba, percusiones, solfeo, además de canto y coro, y meditación y salud emocional.

“Vamos a iniciar las inscripciones a partir del día 1 de agosto. Ese día el procedimiento va a ser el siguiente: van a mandarnos un correo a [email protected], que es el correo de Casa de Música y nos van a decir el nombre del alumno, el instrumento a escoger, la edad, teléfono celular de ellos y de sus padres. Con esos datos nosotros les mandamos un formulario de inscripción vía internet y ellos van a poder inscribir a sus hijos ahí con todos los datos y automáticamente se regresa a nosotros y nosotros les enviaremos el comprobante de inscripción. Así automáticamente ya tienen separado su lugar”.

Cabe señalar que Casa de Música es una asociación que actualmente no recibe financiamiento ni del Gobierno Federal ni del Gobierno del Estado de Coahuila, sólo es apoyado por el Ayuntamiento de Torreón a través de la Dirección General de Cultura.

Joel de Santiago indica que tras la pandemia, Casa de Música se quedó con el 30 por ciento total de alumnos, pues algunos oriundos de la colonia Santiago Ramírez no cuentan con acceso a internet para tomar las clases en línea. Se espera que con esta convocatoria se corra la voz entre los alumnos.

“Nosotros no tenemos la estructura para hacerla así tan abierta. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer clases híbridas, donde los padres de familia que quieran mandar a sus hijos a clases presenciales pues adelante, bienvenidos, pero los que no, no se pierden las clases, van a estar junto con nosotros. Estamos viendo cómo vamos a trabajar con computadoras en Casa de Música para que toda la gente que esté en casa, pueda tomar las clases sin problema”.

El director indicó que se seguirá manteniendo la metodología de préstamo de instrumento al alumno.