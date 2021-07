Festival Visiones Sonoras revolucionará el mundo digital

Este festival, el cual es organizado desde Morelia por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS), se ha tomado en serio su papel como precursor de la tecnología dentro de la expresión artística. Hay que recordar que el CMMAS es la principal institución a nivel Latinoamérica en el estudio de las artes sonoras con nuevas tecnologías, y que mantiene contacto y diálogo constante con distintas universidades y escuelas de su tipo en el mundo.

En entrevista desde la capital Michoacana, el compositor Rodrigo Sigal, director del CMMAS y del Festival Visiones Sonoras, compartió que si bien la edición 2021 será similar a la de 2020, en cuanto al empleo del ámbito virtual y a la exclusión de actividades presenciales en Morelia, este año tendrá como acento su preocupación por generar círculos de discusión entre artistas, alumnos y público dentro de la plataforma digital a emplearse.

Visiones Sonoras es un encuentro que, desde hace 17 años, ha reunido a compositores y personas interesadas en el arte sonoro. A diferencia de otros festivales, este apuesta por la interacción constante entre artistas y asistentes, por lo que su público ha tenido la oportunidad de dialogar con los compositores mexicanos vivos más importantes como Julio Estrada, Mario Lavista, Javier Álvarez, Hilda Paredes, Manuel Rocha, el propio Rodrigo Sigal, etcétera.

En el plano internacional se atraviesan nombres como Joao Pedro Oliveira (Portugal/Brasil), Pablo Di Liscia (Argentina), Ricardo Dal Farra (Argentina), Ake Parmerud (Suecia), entre otros.

Adecuaciones en 2021

La edición número 17 del Festival Visiones Sonoras se realizará de manera virtual del 22 al 24 de septiembre. Los dos primeros días, se podrán contemplar gratuitamente mesas de discusión reproducidas, con artistas y promotores culturales, sobre un tema de actualidad como asuntos de género, el arte en la pandemia de COVID-19, el uso de las redes sociales y empleo de tecnología musical.

“Nos pusimos a pensar realmente cómo hacer algo que no fuera lo mismo que está haciendo todo el mundo, pero no por ser diferente, sino que considero que el CMMAS tiene la obligación de explorar un poco las plataformas, de explorar los medios para comunicar estos conciertos y actividades de una manera menos plana. Y al final, cuando hacemos Visiones Sonoras, siempre se ha dado esta interacción entre artistas y alumnos de manera física que les permite preguntar, estar presentes, encontrarse afuera. Lo que quería era no perder eso, manteniendo el asunto de la seguridad de que presencialmente no se va a poder”, compartió Sigal.

Mientras que el día 24 se gestará una jornada totalmente en vivo a través de la plataforma Airmeet, que inicialmente fue diseñada para albergar congresos. La organización de Visiones Sonoras aseguró que, al contrario de otras plataformas empleadas por las instituciones culturales durante la pandemia, Airmeet permite un acercamiento más humano a las actividades virtuales. Este será el único día que el festival tendrá un costo módico de 100 pesos.

“Esta autocrítica justamente surge de que pareciera que los festivales y todas las instituciones, incluso las instituciones públicas a nivel nacional, se han quedado contentos con esta idea de que los números son lo único que importa, o sea las vistas que te salen y la numeralia que te dan las redes, las cuales están dominadas por una serie de marcas que tienen otros intereses y utilizan tus datos para otras cosas, es lo único que se necesita mostrar para decir que uno sigue adelante. Pero yo creo que nuestra labor, por supuesto, es difundir el trabajo de los artistas, ayudar a los estudiantes a conocer materiales, perspectivas de la tecnología, que ya lo hemos hecho por años, pero también como institución es aprender a adecuarnos a lo que está pasando, pero no a adaptarnos a lo que otros festivales y las redes dominantes deciden lo que queremos hacer, que es regalarles los contenidos y darles toda la información, sobre todo los participantes y todo de manera automática. Pareciera que porque tenemos 15 mil vistas de un concierto hay 15 mil personas que realmente están entendiendo lo que pasa. Yo creo que eso es un error de las instituciones públicas en México y en muchos países”.

Con esta filosofía, Visiones Sonoras también estrenará en 2021 una plataforma de audio, capaz de transmitir sonido binaural y multicanal a través de internet, que será empleada en los conciertos. Para este año, se ha confirmado la participación de grandes artistas como Francis Dhomont (Francia), Kavindú (México), Otto Wanke (República Checa), tan solo en las actividades en vivo.

Para más información y consultar el resto del programa, se puede visitar la página www.visionessonoras.org