Explosión subterránea envuelve en llamas a un hombre que caminaba sobre la acera

La detonación ocurrió en Queens, Nueva York, cuando Barry West, de 57 años, estaba caminando sobre la acera y fue alcanzado y envuelto por las llamas que emergieron repentinamente de unas rejillas cercanas tras la explosión de un transformador subterráneo.

West logró alejarse de las llamas y cayó al suelo y ahí permaneció hasta que arribaron los paramédicos y lo trasladaron a un hospital, en donde recibió tratamientos para las quemaduras de segundo grado que sufrió debido a la explosión.

Se espera que West sobreviva a sus heridas y actualmente las autoridades están investigando la detonación, informó el portal NY Daily News.

This is nuts! A sidewalk explosion in St Albans, Queens. Thankfully, the brother is OK and recovering.

Reason no. 1 Billion why I fear walking over those grates. pic.twitter.com/C1tnFBNHdJ