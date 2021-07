Aún con Semáforo de Riesgo Epidemiológico en rojo, Veracruz regresará a clases presenciales, anunció el gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez.

"Aún cuando estemos en rojo podemos hacer todas las actividades, no solamente las educativas, sino todas las actividades", afirmó en conferencia de prensa.

El mandatario advirtió que el regreso a clases presenciales en el estado se podrá realizar en agosto.

Recordó que en el nivel nacional, estatal y municipal, se modificarán los porcentajes de aforo y las actividades que se permiten en cada color del semáforo, tal como anunció el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"Lo que se dejó entrever es que no se va a suspender ninguna actividad; es importante que se mantengan, por una razón, porque el plan nacional de vacunación está en marcha y se ha cubierto a la mayoría de personas vulnerables y por lo tanto se puede mantener todas las actividades" y que en Veracruz será responsabilidad de los padres, si no envían a sus hijos a la escuela.

García Jiménez expuso que en Veracruz será responsabilidad de los padres si no envían a sus hijos a la escuela y recalcó, por enésima vez, que sus 20 años de experiencia como docente lo califican para asegurar que hay "razones pedagógicas" para que los menores de edad vuelvan a las aulas.

"Los padres se van a convencer, son solamente algunos, no es ni siquiera la gran mayoría, que tienen legítimas dudas", indicó al insistir en que no hay "estudios científicos" que indiquen que con las nuevas variantes del covid-19 los menores tienen un mayor riesgo de infección o fallecimiento.

García Jiménez agregó que los padres de familia que decidan no enviar a sus hijos lo harán bajo su responsabilidad de la educación de sus hijos, ya que permanecerán las clases en línea pero que si alguno no tiene la formación para avanzar en los niveles educativos no será responsabilidad del estado.

"Después, cuando esos niños crezcan y quieran acceder a grados superiores y no tengan la formación que debieron tener por mantenerse ausentes del aula los padres tendrán que ser responsables de esa situación".

El morenista dijo que una vez que ya se vacunaron las personas vulnerables no hay justificación para no volver porque México es el único país que no lo ha hecho, según dijo el mandatario.

"Obviamente va a haber un tratamiento diferente en cada semaforización. Convoqué al secretario técnico del Consejo Estatal de Salud para que se ajustaran a esa nuevo decreto la semaforización municipal, entonces también habrá un cambio en los porcentajes y actividades que se van a mantener de acuerdo con el semáforo. En la semana estaremos emitiendo un decreto a nivel estatal con esta nueva relación entre el semáforo epidemiológico y las actividades".