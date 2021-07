Mujeres protagonizan pelea en el interior de un avión previo al despegue

El incidente ocurrió en un avión de la aerolínea Spirit en Las Vegas, Nevada, cuando dos mujeres comenzaron a discutir entre sí y su malentendido escaló a la violencia física en cuestión de segundos, provocando que los testigos gritaran de emoción y sorpresa.

La riña se extendió unos cuantos minutos hasta que algunos testigos lograron separarlas cuando estaban en el pasillo una encima de la otra.

Una de las pasajeras supuestamente fue expulsada del vuelo mientras los testigos se burlaban de ella, pero se desconoce si alguna de la involucradas sufrió algún tipo de consecuencias por sus acciones, reportó el Daily Mail.

Sisolak’s & Clark county COVID mandates have yet again killed business tourism and we now have the return of Ghetto Trash....

Las Vegas to Atlanta Fight on Spirit Airlines. No mask, no worry of Delta, or no consequences when your part of protected class! pic.twitter.com/zhd6hk4u4S