Puente es destruido por rocas que cayeron tras un deslizamiento de tierra

El suceso fue captado en el estado de Himachal Pradesh, India, cuando las fuertes lluvias de habían azotado al país debilitaron el suelo de una montaña y esto provocó un deslizamiento de tierra, en el cual rocas de gran tamaño rodaron cuesta abajo y provocaron la muerte de nueve personas, así como la destrucción de un puente.

Las personas que perdieron la vida, así como otras dos que sobrevivieron pero resultaron heridas, eran turistas que estaban dentro de una furgoneta, la cual fue aplastada por las rocas. Una tercera persona que resultó herida estaba en su casa al momento del derrumbe, informó la agencia Reuters.

#WATCH | Himachal Pradesh: Boulders roll downhill due to landslide in Kinnaur district resulting in bridge collapse; vehicles damaged pic.twitter.com/AfBvRgSxn0