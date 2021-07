'LadyBautizo'; les piden ser padrinos 'de dinero' más no de la bebé

Este fin de semana se volvió viral en redes sociales la secuencia de capturas de pantalla de una conversación en Messenger de Facebook, donde una mujer le pide a una 'amiga' que sea su madrina de bautizo, pero sin ser invitada.

En la conversación, la persona le asegura que ella y su esposo son importantes para la vida de su 'Ana Sofi' por lo que les pide que sean sus padrinos, pero solamente económicos, pues su hermana y esposo ya están en las pláticas de la iglesia y serán ellos quienes bauticen a la bebé.

"Parece chiste... pero me acaba de pasar amigos, ¿Alguien que nos quiera de padrinos de Bautizo pero que podamos ir a la pachanga?", escribió Gabriela McDonald en el post que ya ha sido compartido por 11 mil usuarios.

"Si no quieren venir no te preocupes, mi hermana y mi cuñado van a ser los padrinos oficiales presentes, ya ves por eso de las pláticas, no quiero hacerlos dar muchas vueltas, pero con que nos manden el dinero para los gastos está bien, alomejor los sorprendimos pero era lo que queríamos porque son muy especiales para nosotros", escribió la persona.

Gabriela se lo tomó con humor y cuestionó la petición, recibiendo que era cierto todo lo que le mencionaban, incluso, le mandaron los costos de lo que les hacía falta para pagar el evento, lo cual sumaba cerca de 6 mil pesos.

"De la iglesia nos faltan 2,800... de la comida 5,150, el roponcito está en 4 mil... y el lugar, si es mucho pedir, vi que un día pusiste una publicación de tu hermana de una quinta, ¿Nos la puede prestar?, y estamos pensando que tu esposo estaba en los grupos antes, si nos puede conseguir a alguien, y sillas y mesas, esas las incluye tu hermana, ¿no?", mencionan.

Rápidamente la protagonista agradeció la 'oferta' y se negó con educación, sin embargo a la mamá de Ana Sofi no le pareció y se le lanzó con groserías.

En TikTok una usuaria extrajo la historia para recrear con voz la conversación que ya ha recibido cerca de 7 mil reacciones.