Donación de ADN permite resolver un caso criminal de hace 32 años

Según informa el propio departamento de policía en su cuenta de Twitter, a pesar de la poca cantidad de material genético, fue suficiente para dar cierre al caso. La víctima, Stephanie Isaacson, de 14 años, salió de la escuela el 1 de junio de 1989 y nunca volvió a su casa. Su cuerpo fue hallado ese mismo día, estrangulado y con señales de violación. El autor del crimen nunca fue identificado.

En noviembre pasado, Justin Woo hizo una donación de ADN, apoyando la iniciativa de fomentar la investigación de casos no resueltos. El laboratorio Othram LabsTras, disponiendo solamente de 120 picogramos de ADN, que son menos de 15 células humanas, tardó meses en realizar una secuenciación del genoma, pero finalmente logró identificar al presunto delincuente.

Fue así que se descubrió que el responsable de la muerte de Stephanie fue Darren Marchand, quien se suicidó en 1995. Tres años antes del asesinato de Isaacson, Marchand fue arrestado en relación con el homicidio de otra mujer. Los especialistas compararon el material genético del supuesto asesino en ambos casos y el análisis demostró que pertenecía al mismo hombre.

