El que pega primero...

Contra Necaxa, ok. Nadie está en su nivel en fecha uno, ok. Los equipos no están completos, ok. Póngale los complementos que usted guste para esta gran presentación que tuvo el Santos Laguna en el Apertura 2021. Seamos congruentes, siempre a los equipos que llegan más lejos en liguilla se les da un lapso de tiempo para estar en forma por empezar después que varias escuadras su pretemporada. El Santos de Almada ha vencido eso al parecer. La tarde noche de este viernes pasado en Aguascalientes, los Guerreros se mostraron como un equipo bien trabajado física y tácticamente, barrieron a unos Rayos que no pudieron ante la intensidad que le pusieron los muchachos del Profe Almada.

La receta de este Santos es la misma de los últimos torneos: Acelerador a fondo el tiempo que alcance, robar el balón lo más adelante que se pueda y tratar de inmediato de lastimar con un futbol directo. El guion contra Necaxa se ejecutó a la perfección y el triunfo fue más que merecido. Los tres goles fueron distintos y muy buenos. El primero del colombiano Otero en una acción individual totalmente de su estilo, recibir en un costado, recortar hacia dentro y rematar con fuerza al arco. El segundo fue una chulada, fue una conexión de cantera, juego fácil de primera entre Campos, Carrillo y Ocejo que se mandó un partidazo coronado por este gol. El tercero del fino chileno Diego Valdés también abre otra opción de ataque albiverde, juego largo y directo despeje de Acevedo, doble cabezazo de Otero y Ocejo que con admirable capacidad e idea le baja el balón a Diego quien con grandes gestos técnicos como es su sana costumbre, elude al arquero y pone el marcador definitivo. El torneo pasado también hablábamos de un gran inicio del Santos de Almada, lo cual quiere decir que este no es casualidad, el Profe y su equipo saben llegar listos al inicio como debería de ser siempre en una Liga profesional, sobre todo en aspecto físico, es muy probable que los Rayos no sean su única víctima en este arranque de torneo en donde estamos mal acostumbrados a aceptar pretextos. Si las demás escuadras necesitan más tiempo para estar a punto no será culpa del Santos y si eso provoca, como el torneo pasado, que los Guerreros hagan un buen colchón de puntos pues bienvenido. Mi conclusión es que Santos ha mostrado una muy buena cara y el torneo le pinta bien por el regreso de Bryan Lozano y el debut pendiente de Alessio Da Cruz, más los que andan en selecciones nacionales. Ya el banquillo lagunero luce con varias opciones que buscarán de manera irónica sentar a los chavos, suena extraño pero así pasa hoy en Santos Laguna, la mejor cantera de México.