AMLO pide no exagerar con medidas autoritarias en tercera ola de COVID-19

Celticolake

Hoy, 9:11 am

publicado por: Jorge Zapata

No exageren, ya domamos la pandemia, ya se aplano la curva, ya estamos saliendo, a otros países les va peor, yo no uso el cubrebocas, ni detengo mis reuniones y giras porque Hugo me dijo, yo tengo fuerza moral no de contagio soy el mesías el dios, salgan a comer con su familia a las fondas, Esta pandemia nos vino como anillo al dedo (cientos de miles de muertes le vino como anillo al dedo¡¡¡¡), etc etc, Desde el inicio del pandemia el KKS, el subsecretario y su 4ta putrefacción solo con mentiras y estu pideces, y lo pero de todo es que sus discípulos idolatras aplaudiendo emocionados estas pen de jadas. Cientos de miles de muertes son responsabilidad de sus programas de mie rda y su falta de acciones objetivas, concretas y profesionales.

