Hombre de 68 años es ferozmente atacado en plena calle por resistirse a un robo

El suceso fue captado en Brooklyn, Nueva York, cuando un hombre de 68 años de edad que caminaba por la calle se rehusó a seguir la órdenes de un sujeto encapuchado que se le acercó en bicicleta con la intención de robarle, por lo que el sospechoso decidió atacarlo.

Una cámara de seguridad captó el momento en el que el sexagenario fue golpeado varias veces en la cara varias veces, lo que provoco que cayera al piso, algo que su agresor aprovechó para aplastarle la cabeza. Una vez que terminó la golpiza, el sospechoso despojó al hombre de su teléfono celular y una cadena de plata y luego huyó.

La victima terminó con su nariz y una de sus muñecas rotas y hasta el momento las autoridades no han podido identificar al agresor, recogió en New York Post.

WANTED for ROBBERY: On 7/24/21 at approx 9:05 AM, in the vicinity of Pitkin Ave and Barbey St in Brooklyn, the suspect approached a 68-year-old male, assaulted him, causing a broken wrist & nose, then removed his property. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/SLpC72eRhS