'No somos golpistas', claman padres de niños con cáncer en México

"No somos golpistas, exigimos salud para nuestros niños".

Luego de sufrir desabasto en medicamentos contra el cáncer, un grupo de aproximadamente 2 mil personas se dieron cita en el Ángel de la Independencia para exigir a las autoridades que garanticen los fármacos que faltan en los hospitales.

Poco después de las 11 de la mañana, el contingente conformado por padres de niños con cáncer, familiares de personas enfermas, infantes y miembros de la comunidad LGBTTTIQ+ avanzó sobre Paseo de la Reforma, con destino al Hemiciclo a Juárez, llevando pancartas, banderas y consignas para exigir al gobierno federal que no deje a las personas con cáncer y otros padecimientos sin medicinas.

"Quimioterapias sí, consultas no", "Alcocer, ojete, el pueblo no es tu juguete", "López, escucha, estamos en la lucha", fueron algunas de las consignas que gritaron al recorrer las calles.

Al llegar al cruce de la avenida Insurgentes y Reforma, los asistentes hicieron un simbólico pase de lista de algunos de los niños y personas que han muerto a raíz de la falta de medicinas y brindaron un minuto de aplausos.

"Rodrigo, Luca, María, Ximena (…) v a por ustedes que demostraron ser unos guerreros, pero lamentablemente no contaron con el apoyo de las medicinas para ganar sus batallas", "¡Presidente, la salud es un derecho, no un privilegio!", gritaron.

Isamari González acudió con su familia a la marcha. En entrevista, detalló que decidieron ir como un gesto de empatía, ya que en su familia tienen a una persona de 75 años con un cáncer avanzado y conocen las adversidades por las que se tienen que pasar, pero ahora más sin medicinas.

"Venimos a apoyar a todas las personas que no cuentan con medicamentos, nosotros tenemos un familiar, ya es muy grande y tiene la enfermedad avanzada, pero sabemos lo difícil del proceso y venimos a pedir el apoyo para que a los niños que están empezando y que les acaban de detectar la enfermedad tengan una manera de defenderse contra esa enfermedad", aseveró.

Añadió que ella viene desde Iztapalapa a manifestarse y que, con ello, le gustaría que las autoridades pongan atención para que puedan abastecer las medicinas y que las personas cuenten con ellas y así salvar vidas

"¡No somos golpistas, exigimos salud para todos nuestros niños!, gritaba el contingente mientras avanzaba sobre la avenida Bucareli y Reforma.

"A mí no me importa si hay corrupción, me importa la vida de mi hija".

Susana Martínez, madre de Victoria, dijo que ella decidió venir desde Nuevo León para manifestarse, porque la vida de su hija es más importante que cualquier discurso político, y precisó que a su hija le detectaron el cáncer en 2018, y que en 2019 fue cuando comenzó el desabasto.

"Todo este proceso ha sido muy difícil, de por sí el proceso de detección, la impresión de que te digan que tu niña tiene cáncer, ya es muy difícil, muy fuerte, cansado y desgastante, y a eso súmale el desabasto de los medicamentos", lamentó.

Dijo que al principio su familia compraba las medicinas, pero por el costo cada vez era más complicado adquirirlos; sin embargo, una organización civil se acercó a apoyarlos.

"Realmente sí ha faltado el medicamento, nosotros hemos comprado varias medicinas, como la ciclofosfamida, de hecho hace 15 días a la niña le faltaron pastillas de metotrexato que gracias a la asociación de Manitas Pintando Arcoiris las tenemos y mi niña pudo continuar con su tratamiento", reconoció.

Pidió al gobierno que tome conciencia de que hay muchos niños luchado contra el cáncer y que ellos no saben lo que es la corrupción, pero sí luchan por sus vidas: "No nos interesa si hay corrupción o no, a mí me interesa que mi niña viva, que todos los niños tengan sus medicamentos en tiempo y forma, porque eso es muy importante para que ellos puedan salir adelante".

En el contingente había un grupo de LGBTTTIQ+ que denunció que, a parte de los fármacos oncológicos, "también se está presentando una escasez de antirretrovirales".

Rodrigo señaló que ellos tienen el registro de las personas a las que les han faltado estas medicinas y que este problema se presenta en el interior de la República, puesto que no llegan a tiempo y pocos. En el Hemiciclo a Juárez, la abogada Andrea Rocha aseguró que exigirá al gobierno comprobantes de la compra de medicamentos.