Porque nos da la gana

En las últimas semanas Estados Unidos pasó de registrar 4,000 casos nuevos diarios de COVID-19, a 64,000 en las últimas horas. A pesar de tener vacunas de sobra, el rebrote se explica por el alto número de residentes que se niegan a vacunarse. En el resto del mundo la gente espera recibir la inoculación, mientras que aquí se rechaza por gusto.

El conductor del "talk show" más visto en cable del país, Tucker Carlson, promueve todos los días dudas sobre la efectividad de inocularse. "¿Por qué se le exige a quienes se vacunaron usar cubrebocas? ¿Quizá las vacunas no sirven y eso explica las restricciones?", dijo al aire.

Las principales vacunas que se aplican en Estados Unidos, Pfizer y Moderna, han probado una eficacia superior al 95 por ciento, mientras que otras opciones al menos ofrecen 80 por ciento de protección para no enfermar de gravedad si alguien se infecta con el virus. No obstante, casi el total de los contagios nuevos ocurrieron entre gente no inmunizada, situación que mantiene la propagación de la enfermedad.

Algunos gobiernos estatales ofrecen incentivos para vacunarse que van de ganarse la lotería, becas a la universidad, boletos para parques temáticos, hasta licencias para pescar y cazar.

Con la manipulación generalizada de la información, donde la gente vive en cajas de resonancia que reafirman sus prejuicios y los mantiene ajenos al mundo real, los mercenarios del micrófono difunden falsedades para llevarse unos quintos al bolsillo. No importa si hay vidas en riesgo, ni la carencia de argumentos, sólo atañen los "like", las suscripciones en YouTube, o los niveles de audiencia en radio y televisión.

Si usted cree que todos los políticos son corruptos, ¡vote en una consulta para enjuiciar a ex presidentes! Un uso demagógico de la procuración de la justicia que pisotea el estado de derecho. Un sistema judicial confiable no es asunto de payasadas, sino de construir las bases para que se desahoguen los casos en procesos justos e imparciales. Siempre habrá algún bufón que impulse estas ideas y paleros que hagan eco a la sinrazón. Si usted quiere ver sangre en el coliseo, los mentirosos se encargarán de montarle la pista con los leones.

De la misma forma, los estadounidenses encuentran en "líderes" indignos de sus cargos y en esbirros de la información las voces que preservan la ignorancia que explica el resurgimiento del COVID-19. De tal suerte que hoy el crecimiento de la pandemia en Estados Unidos ocurre simplemente porque nos da la gana.

