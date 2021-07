LA COLUMNA DEL PERRO

COMO EL CABALLO BLANCO

Uno de los corridos del gran guanajuatense José Alfredo Jiménez, narra la historia de un caballo blanco que hizo un recorrido casi épico, donde le ocurrieron muchas peripecias y accidentes y hasta dicen que cojeaba de la pata izquierda.

Aunque dicho por boca del mismo José Alfredo, la historia fue ficticia, pues se basó en un carro de color blanco, un Mustang, que llevaba por carretera, de regalo a una amiga de él.

Esto viene a mi memoria, porque rescataron por el rumbo del Blvd. Independencia a un perro criollo color blanco, con fractura completa de tibia y peroné, motivo por el cual cojeaba lastimosamente, debido al dolor, producto de la fractura, además recibió un golpe en la cabeza, que lo hacía sangrar por la boca. De ahí la similitud con el corrido del "Caballo blanco". Por suerte se atendió y el perro se recuperó por completo.

Siempre que sucede este tipo de eventos, me comentaron los rescatadores que mucha gente solo ve, y se lamenta y lo suben al 'Face', pero solo algunos pocos se involucran en ayudar en algo, y algunos los más, como dijimos, se lamentan y siguen de frente, y la gran mayoría pasa como diciendo "Es solo un perro" o "A mí que me importa" o "Ni siquiera lo vi".

Hagamos hincapié y cambiemos la perspectiva de ver las cosas y no solo lo veamos desde el punto de vista negativo, ya que nada ganamos, y solo nos sentimos solos al apoyar a algo o a alguien. Mejor veamos que si "yo" me di cuenta y pude ayudar a una persona, a un animal o a algún árbol y consigo motivar a cuando menos otra persona, entonces deberemos de pensar que nuestra acción no fue en vano.

Muchas veces suelen pensar y prejuzgar de las personas que ayudan en algo, o se involucran en acciones buenas diciendo es que ella tiene tiempo, es que él tiene dinero, o la más común, es que está "loco", o porque no ayudan a los niños…… Opinan sin saber que los buenos, también hacen obras por otras causas nobles como ayudar a los albergues de niños, a los ancianos, etc.

De mí, así como de algunas otras muchas personas, han dicho lo mismo, y cosas peores, y yo solo les digo, que va de locuras a locuras, pues existen locuras solo para hacer el mal, y si juzgan loco a alguna persona o personas por afanarse en causas buenas, entonces ojalá y existan muchos locos de estos últimos, ya que nuestra realidad actual los necesita con urgencia.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: Dios, enséñame a perdonar con el corazón y a olvidar con la mente.