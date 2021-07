Atleta coahuilense se propone recorrer todo México corriendo

El atleta coahuilense Ernesto Ramírez emprendió un viaje singular donde perseguirá su sueño de recorrer todo México corriendo, al mismo tiempo en que incita a realizar deporte y hace amigos que lo acompañan en su reto o le ofrecen apoyo.

Fue el pasado 3 de julio que Ernesto inició el recorrido, en la Presa de la Amistad ubicada en Acuña, frontera con Del Rio Texas.

En el viaje lo acompañan su novia Norma León y un amigo que mientras él correo, lo custodia en un automóvil azul repleto de propaganda: “De Frontera A Frontera” se lee, junto a la imagen del mapa de la república donde se traza la ruta que seguirá.

La meta es llegar a la frontera de México con Guatemala, durante la primera semana de octubre.

A cada lugar que llega, decenas de runners lo acompañan y apoyan. Ernesto lleva consigo casas de campaña, pero en cada ciudad le ofrecen hospedaje para que pueda descansar de manera integral.

Cada día realiza 30 kilómetros. Quince por la mañana y quince más por la tarde.

En su paso por Satillo, el 22 de julio, estuvo acompañado de corredores del club del Gato Araiza y Locas Que Corren.

Ernesto, es un corredor conocido en la región norte. En cada carrera es común verlo en el pódium y entre semana entrena a personas que quieren iniciar en el deporte.

Ernesto no solo corre y entrena, también organiza carreras en el norte del estado. De ahí nació la inquietud de realizar un reto mayor, que al quedar desempleado pudo cristalizarlo.

Poco antes de empezar la pandemia nació la idea y con ello la planeación. “Se atravesó (la pandemia) y le dimos carpetazo. Dije: ya no quiero nada. Yo sé que sigue la pandemia, pero creo que es el momento, porque veo que estoy en un espacio de mi vida en que tengo tiempo y retomé el plan.

Previo a iniciar el recorrido pidió permiso de ausentarse a su hijo de diez años, quien aceptó que su padre realizara este sueño.

Para Ernesto Ramírez, correr no solo es un hobbie, sino un estilo de vida saludable. Este reto lo dedica a todas las personas que han perdido un familiar, amigo, o un ser querido a causa del COVID 19.

“Yo quería hacer algo extremo, personal, pero encausado. Encausado en motivar a la gente a que haga ejercicio. La mayoría de la gente que en Acuña se nos acerca a pedir consejos para correr es porque ya tiene problemas de salud. Se acercan a pedir consejo, pero dicen que no pueden ni trotar cien metros, entonces esto también es una manera de decir si se puede”.

Ernesto tiene poco más de 15 años como corredor. Aun cuando en su familia no hay corredores, él decidió empezar a trotar, al ver a sus amigos.

“Se hace un hábito ya cuando lo haces de manera constante. Yo veía a mis amigos correr, yo los apoyaba y me emocionada cuando veían que llegaban en segundo o tercer lugar”.

CORRER CON RESPONSABILIDAD

Para las personas que quiere correr, Ernesto, recomienda que se realice la actividad con asesoramiento profesional, pero sobretodo que se mentalicen de forma positiva.

“La mente es lo más importante, si tu desde un principio dices no puedo, pues ya vas derrotado. Yo le digo a la gente que se proponga una meta y cada quien a su ritmo lo va logrando. He conocido personas que no trotaban ni 100 metros y luego se cambian el chip y los ves corriendo hasta 30 kilómetros”.

Finalizó: “Si quieren correr 5, 10, 21 o 42 kilómetros lo pueden hacer si siguen un buen entrenamiento”.

Cabe mencionar que para realizar una carrera extrema de más de 21 kilómetros, se debe de contar con supervisión médica y un plan personalizado de entrenamiento. De lo contrario se pone en riesgo la salud.

Trotar o correr es uno de los ejercicios más completos para mantener un buen estado de salud, ya que fortalece el corazón y ayuda a mantener un peso saludable.