Dirección de Tránsito de Torreón amplía estrategia del Alcoholímetro

El Operativo Alcoholímetro de Torreón sufrió desde este fin de semana diversas modificaciones estratégicas, se busca principalmente abarcar zonas en las que los conductores evaden los filtros fijos y la sobrevigilancia de las patrullas de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Así lo confirmó el jefe de la corporación, Alejandro Gutiérrez Zamudio, quien señaló que dichas modificaciones no impactarán de forma negativa en la labor preventiva, al contrario, se busca reforzar la detección y sanción de quienes insisten en combinar el alcohol con el volante y poner vidas de terceros en riesgo.

“Queremos que este tema de los accidentes baje lo más que se pueda, nuestra intención es solamente esa, no queremos estar multando a la gente, no se trata de cazar a los conductores, al contrario, si un día no multamos a nadie por manejar alcoholizado, todos se comportan, eso quiere decir que logramos nuestro objetivo… Vamos a estar acudiendo a las zonas específicas en donde se pueden internar los conductores que buscan evadir los filtros, ya sabemos muy bien qué vialidades toman, que rutas están siguiendo, aquí queremos salvar vidas, es la encomienda que se nos hizo”, señaló Gutiérrez.

El funcionario estatal recordó los recientes percances que se han registrado en Torreón y que han sido ocasionados por conductores alcoholizados, que viajaban a exceso de velocidad o cometiendo otras infracciones al Reglamento de Vialidad, por lo que llamó a la población a colaborar y optar por alternativas en caso de consumir alcohol y tener que regresar a casa.

“Siempre hay opciones, eso todo mundo lo sabe, desgraciadamente tenemos que recurrir a estar reforzando la vigilancia para evitar más tragedias, pero nunca vamos a terminar si no nos ayudan, es la realidad de las cosas”.

Gutiérrez Zamudio dijo que además de las modificaciones estratégicas se tendrán equipos de medición del alcohol en la sangre mucho más precisos para los próximos meses, toda vez que se envió la totalidad de los aparatos a una calibración y certificación a la ciudad de Monterrey, se trata de 24 equipos que estarán de regreso en la corporación a más tardar el próximo miércoles, listos para ser utilizados en las acciones de la corporación.

“Ahorita mandamos todos los aparatos (Alcoholímetro) a una verificación y una certificación, unos días vamos a estar sin ellos para dar mejor servicio y que no haya ningún problema, si no están bien, entonces se están checando continuamente… Estamos hablando que hay a números cerrados de 24 aparatos”.

Dijo que, en caso de que los agentes detecten alguna persona conduciendo y con signos de estar alcoholizada durante estos días que no se tienen aparatos, procederán a la correspondiente detención para que un médico legista haga la evaluación oficial, si resulta positiva la prueba médica se le dejará en calidad de detenida y se procederá igual que en un filtro con presencia de aparatos de medición del alcohol en el aliento.

No obstante confió en que se puedan tener los equipos a la brevedad, justo para acompañar las modificaciones estratégicas del Operativo Alcoholímetro.