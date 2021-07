Mets de Nueva York siguen reforzándose

Los Mets de Nueva York anunciaron que el equipo ha adquirido al jardinero Mark Payton desde los Rojos de Cincinnati a cambio de dinero en efectivo. Payton será enviado a la sucursal Triple-A de Syracuse.

Payton, de 29 años, disputó 24 juegos por los Rojos esta temporada en los que se fue de 22-4 con dos carreras anotadas. El zurdo vio acción en ocho partidos por Cincinnati en el 2021, yéndose de 18-3.

Payton, 29, appeared in 24 games with the Reds this season, going 4-22 (.182) with two runs scored. The left-handed hitter played in eight games with Cincinnati in 2020, going 3-18 (.167).

En Triple-A Louisville esta temporada, tenía línea de .281/.331/.446 con siete dobles, dos triples, cuatro jonrones, 14 impulsadas, cuatro bases robadas y 19 carreras anotadas en 35 partidos.

Los Rojos designaron para asignación el 19 de julio a Payton, quien tiene línea de .285/.361/.455 en 601 juegos de liga menor de por vida. Fue seleccionado por los Yankees en la séptima ronda del draft amateur del 2014.