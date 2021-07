Gato se impone ante una cobra para 'defender' su hogar

Los hechos que se presume fueron registrados en la ciudad de Bhubaneshwar, en Odisha, muestran al felino a las afueras de su hogar, mientras se ve cara a cara con la serpiente que busca imponerse contra el animal doméstico.

Pese a lo imponente que lucía la cobra, el gato no se mostró intimidado ni un momento, según comentó su dueño, quien agregó que el felino se mantuvo viendo fijamente a su rival por 30 minutos sin bajar la guardia, impidiendo así que ésta entrara a su hogar.

#Watch : Cat prevents cobra from entering house of its owner in Bhimatangi area of #Bhubaneswar . The reptile was rescued by Snake Helpline team. @NewIndianXpress @XpressOdisha pic.twitter.com/shpEn6KyBQ

Odisha | A pet cat stood guard to prevent a cobra from entering a house in Bhubaneswar

Cat has prevented Cobra from entering inside for nearly 30 min till the Snake Helpline reached the spot. Our cat is around 1.5 years old & live with us like a family member: Sampad K Parida pic.twitter.com/dWZXTMf9V5