Como que les regresó el alma al cuerpo a muchos y otros hasta volvieron a respirar luego de estar harto preocupados ante la posibilidad de que hubiera Ley Seca en Coahuila el próximo domingo 1 de agosto, por el capricho… Digo, consulta popular que hará el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos decidan si se enjuicia o no a los expresidentes de México y que todo parece indicar no terminará en nada. El anuncio fue literalmente música para los oídos de propietarios de restaurantes, restaurantes bar, tiendas de conveniencia y minisúpers que el Gobierno de la Provincia de Coahuila emitiera el comunicado oficial de que no es obligatorio y que la reactivación económica está en pleno desarrollo como para andar pensando en cerrar los negocios todo un fin de semana, lo que causaría daños a los comerciantes de este rubro, tan vapuleados por los efectos de la pandemia y que aún operan con aforos controlados.

De cerrar desde la noche del viernes, todo el sábado y el domingo, en aras de una Ley Seca que no se justifica, ¿quién pagaría los sueldos de esos trabajadores?, es la pregunta. Y aunque en Torreón las autoridades municipales salieron a decir que sí se cerraría, olvidaron el pequeño detalle de que en materia de alcoholes el Estado es el rector, dada la ley correspondiente.

Y andando en terrenos etílicos, con mucha extrañeza los subagentes se preguntan de qué exdelegado de la Procuraduría de Justicia del Estado serán las nuevas cantinas que operan con licencia de restaurante bar a un costado de la Alameda Zaragoza, sobre la calle Donato Guerra, que no solo no respetan los aforos permitidos por el Subcomité de Salud, no respetan los niveles permitidos de ruido, todos los días presentan música en vivo, no los molestan ni con el pétalo de una rosa los encargados de inspección del Municipio ni el Estado, sino que ahora cuentan con vigilancia especial de la Policía Estatal, que no solo estaciona una patrulla a las afueras de los negocios para hacerla de cadeneros, sino que los uniformados se bajan arados a departir entre ellos a la vista de la ciudadanía.

***********

Nuestros subagentes, disfrazados de pinabete, nos comentan que muy interesados y acomedidos andan actualmente los "ipecos" tratando de impulsar su agenda de propuestas con el alcalde electo del resucitado RIP… Perdón, PRI, Román Alberto Cepeda. Tanto los agrupados en el GEL como lo que queda del añejo CLIP ahora sí se interesan en observar "con lupa" las acciones e inversiones para mejorar la seguridad, la vialidad y hasta piden que Torreón trabaje coordinadamente con el Gobierno estatal para un desarrollo económico que incluya la promoción para captar inversiones. Nuestros intrigosos subagentes se preguntan por qué hasta ahora, por qué no asumieron la misma postura exigente con el alcalde saliente, sino que más bien hicieron mutis, incluyendo al nuevo regidor del tricolor, Luis Cuerda, que salió del clóset para buscar un hueso en las elecciones pasadas. En ya casi cuatro años, tampoco le dieron seguimiento a lo que prometieron en campaña los que ya se van. Nunca cuestionaron las fallas en seguridad, la falta de agua, la nula inversión en drenajes, y aunque ahora aseguran que nunca los recibieron en la presidencia municipal, ni pío dijeron; al contrario, las relaciones fueron más bien ríspidas. Son preguntillas inocentes, nomás.

Por cierto, llamó la atención que en la semana aparecieran juntos en un evento el alcalde entrante del PRI y el saliente del PAN. Lo que nadie sabe es que en duros aprietos se vieron los del GEL cuando llegaron juntos Jorge Zermeño y Román Alberto Cepeda, que todos se preguntaban quién había invitado al panista. Y es que todo se debió al error de un mesero que antes, en el mismo lugar, le pasó una tarjeta a Zermeño para que se instalara en la mesa en vez de al alcalde electo Román Alberto. Total, que en medio del desconcierto de todos la única solución que vieron los organizadores para no verse mal fue pedirles a los meseros que " acomodaran" una silla a don Jorge, que no estaba en la lista y, de pasada, que le echaran más agua a los frijoles para que alcanzara la comida para ambas comitivas. Al mesero ya lo andan buscando para la organización de fiestas y banquetes.

***********

Nuestros cizañosos subagentes se preguntan si fue para "San Miguel" la veladora que prendió el alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez. Y es que por regresar al "Buen Camino" y rectificar su actitud siempre belicosa, como que ya le empezó a ir bien, pues antes, en las giras que realizaba el "góber" de la provincia por ese municipio, lo echaban al último en la comitiva, muy atrás de los escoltas, y ahora, en modo barbero, hasta la camioneta se puso a manejarle y se deshizo en agradecimientos por el Gimnasio y "porque todos estamos muy contentos de recibirlo y le pedimos de todo corazón que nos eche la mano en seguridad", le dijo. Según los subagentes que utilizan el dióxido de cloro para evitar el funesto coronavirus, al igual que el panista alcalde de San Juan de Sabinas, Julio Long, como que el reelecto edil ya empezó a "hacerle ojitos" al Partido Revolucionario Institucional. Como dicen que "amor con amor se paga", pues ni tardo ni perezoso el mandamás estatal le destrabó varias obras que tenía emproblemadas y le asignó al secretario de Infraestructura para que lo atendiera, aunque sea de Morena.

***********

En los empolvados y solitarios pasillos de la presidencia municipal, nuestros subagentes, disfrazados de pantalla, nos reportan que el todavía alcalde Jorge Zermeño ya no ve lo duro sino lo tupido de parte del bloque opositor, integrado por los oficiosos regidores del PRI, que ya se ven como directores en la próxima administración, los desertores ahora expanistas y ahora "independientes", además de "los otros", que cobraban como blanquiazules, pero que en realidad operaban para Morena. No solamente lo tratan con desdén, sino que por "inconsistencias" e "irregularidades" (que antes no vieron) se amontonaron y le votaron en contra los estados financieros de marzo, abril, mayo y ahora junio. Lógicamente, también le sacaron la lengua al informe trimestral de enero a junio. Como disco rayado volvieron sacar el tema del apoyo alimentario con 12 millones de pesos no autorizados, pero sí ejercidos, así como los pagos atrasados por más de 9 millones de pesos a la empresa Supervisión Técnica del Norte, que les vendió toooodo, hasta las sillas para el Centro de Inteligencia Municipal, conocido mejor como el "mini-Pentágono"; además que la tesorera Mayela Ramírez Sordo no quiera comparecer es el meollo de este desbarajuste entre el alcalde y los regidores, que seguramente se echarán un nuevo round ahora que sometan a la autorización de Manuel José Pineda Rangel como director interino de la Policía de Torreón, luego de que por la puerta de atrás se fue Primo Francisco. Y no se diga lo que sucederá en el último informe, pues ya están preparando las piedras.