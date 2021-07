Hasta un mes se pondrán en adopción perros de octogenaria fallecida en Saltillo

La Dirección de Salud Municipal informó que tras determinarse que los perros no tuvieron que ver con la muerte de la octogenaria en Saltillo, se intentará regresarlos a la familia, no obstante, de no aceptarlos se pondrán en adopción por un periodo máximo de un mes.

El pasado jueves una mujer de 82 años de edad fue localizada sin vida dentro de un domicilio de la colonia Guerrero, no obstante, trascendió que había sido atacada por los perros que acostumbraba a recoger de la calle. No obstante, el delegado de Fiscalía General del Estado (FGE) región sur, Everardo Lazo Chapa, informó que la causa de la muerte de la mujer fue un infarto, por lo que los perros deberán ser reclamados por la familia. Por su parte el director de Salud Municipal, Luis Carrillo, informó que por protocolo, ellos estarán a la espera de este oficio y así puedan acudir con la familia para entregar los canes. "Al recibir ese oficio, nosotros avisamos a la familia puesto que los perros son de ellos. Los tomamos de la casa, no de la calle y les decimos qué destino les quieren dar", explicó. No obstante, de no quererlos de vuelta, la dependencia seguirá con el proceso habitual que con los demás perros de la calle para ponerlos en adopción por un mes. "Damos un margen de tiempo amplio para que no se vaya a suscitar otra situación de polémica; los desparasitamos, damos tratamiento, esterilizamos y ponemos en adopción", dijo. Señaló que incluso se esperaría que una asociación protectora de animales pueda realizar algunas adopciones. "En casos como estos esperamos alguna asociación interesada que se quiera quedar con ellos y damos tiempo, unas cuatro semanas", resaltó.