'Tras las elecciones de 2006, padecí un linchamiento político muy fuerte', asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que tras las elecciones de 2006 -en la que asegura que le robaron la Presidencia- padeció un linchamiento político "muy fuerte" y que, afirmó, lo daban por muerto políticamente.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal aseguró que tras ese proceso electoral hubo una guerra sucia en su contra, pues afirmó que se quedó internalizado que era "un peligro para México".

"Yo doy pues gracias al Creador, a la suerte, porque durante el gobierno de Calderón me dieron por muerto, políticamente hablando, y como era tan fuerte la campaña que habían desatado en contra mía, después del fraude del 2006, después de que nos roban la Presidencia, que se lanzan con todo con la guerra sucia y todavía queda internalizado el mensaje de que yo era un peligro para México y padecí de un linchamiento público muy fuerte".

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que en ese tiempo cuando iba al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a tomar un vuelo "tenía yo que sentarme en una esquina a leer un libro, porque sentía las miradas en contra, porque habían creado ese ambiente en contra mía, y aguanté. Fue muy fuerte".

"Me acuerdo que un día iba yo en un viaje a Mérida y una gente, pues de estos conservadores me dijo: ‘Oiga, ¿y por qué viene en avión?, ¿por qué no se vino en autobús, si usted es defensor de los pobres?, ¿cómo va a viajar en avión?’ No dije nada, pero esto lo padecí mucho", dijo.