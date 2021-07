Guardia Costera rescata a sobreviviente gracias a señal SOS en el techo de una choza

La señal llamó la atención de un helicóptero de la Guardia Costera que volaba de Kotzebue a Nome, dijeron las autoridades en un comunicado.

La tripulación notó así que el hombre agitaba las manos en el aire, "lo que se considera una señal de socorro internacional", dijo la Guardia Costera.

El hombre se había alojado en la cabaña de un campamento minero. El ataque del oso lo había dejado con hematomas en el torso y una lesión en la pierna. Tras ser rescatado, el sujeto fue trasladado a Nome para recibir atención médica.

A Coast Guard Air Station Kodiak aircrew rescued the survivor of a bear attack, near Nome, Friday.

