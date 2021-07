Joven se hace prueba de ADN y descubre un inesperado secreto

Jordyn Myers, de 21 años, nunca conoció a su padre. Su propia madre, que la tuvo siendo muy joven, siempre asumió que el padre de su hija había sido un encuentro casual con un hombre de Puerto Rico.

A los 17 años, Myers decidió hacerse una prueba de ADN para conocer más de sus ancestros, pero así descubrió que su padre no era Boricua, sino que tenía sangre afgana. A la edad de 20, Jordyn contactó con un primo segundo, que conoció usando la aplicación de la prueba de ADN, quien le contó que toda su familia vive en la misma ciudad que ella, Las Vegas.

"Honestamente, no podía creerlo. Esta mujer no solo descubrió un misterio de 20 años en el lapso de un día, sino que también me sorprendió la noticia de que había vivido en la misma ciudad que ellos todo este tiempo", dijo al New York Post.

El primo segundo dio la noticia a la familia biológica de Jordyn, quienes la recibieron con los brazos abiertos y se conocieron en persona poco después. Ella se enteró de que su padre vive actualmente en Afganistán, tras haber sido deportado cuando tenía 20 años. "Todavía no he tenido la oportunidad de conocer a mi padre, él está en Afganistán por el momento. Pude hacer un breve video chat, pero Internet en Afganistán es realmente terrible, así que fue muy breve. Espero que algún día pronto pueda ir a visitarlo", comenta la joven.

Ella ganó no sólo un padre, sino toda una familia. “No solo todo eso, sino que ahora, de repente, había una nueva y hermosa cultura a la que pertenecía. Todo fue tan abrumador y sentí que finalmente me entendía y sabía quién era yo por primera vez en mi vida", añade Jordyn.

@jordynthe1st Reply to @janaejanaeboymom2 how my parents met!! part 2 coming soon yall ♬ original sound - jordyn