AMLO ve 'pequeños rebrotes' de COVID-19 pese a récord de la tercera ola

FR4N123

Hoy, 10:46 am

publicado por: JOSE AVALOS

jajajajaja no paja nada ujtedej no tengan miedo lo le jaquen vayan ajenar a la fonda de doña peloj nojotroj ya venjimos al coronaviruj ya domamoj la pandemia ya aplamoj la curva y por ji laj mojcaj lleveje un ¨dtente ¨ej muy bueno preguntenle a Ovidio , o con un mole de guajolote tiene ejo me lo dijoel pie dulje de Barboja ademj que a loj pobrej no lej da jajaajajajja

