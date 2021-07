Adolescente choca contra gaviota en juego mecánico

El pasado 6 de julio Georgia Reed, de 14 años, y su amiga Kiley Holman, de 13, fueron a un parque de diversiones de Wildwood, Nueva Jersey, en Estados Unidos, para celebrar el cumpleaños de la primera. Ninguna esperaba que el día sería memorable por una gaviota que voló demasiado cerca de ellas.

Las chicas se subieron a una atracción llamada SpringShot, que lanza a dos personas a una velocidad de más de 120 kilómetros por hora, cuando una gaviota chocó contra Kiley apenas el juego comenzaba a moverse. La chica logra quitarse de encima al ave, que sigue su camino, mientras que el juego mecánico continúa en movimiento hasta completar su ciclo.

La escena fue grabada por cámaras del parque y el clip difundido en redes sociales. No se reportan heridos, pero el susto que vivió Kiley, no se lo quita nadie. "Sabía que no había vuelta atrás y que me iba a golpear. No sabía qué hacer, así que esperé a que girara. La agarré y me la quité de encima rápidamente", comentó la joven a la cadena Fox 29.

En boca cerrada no entran palomas pic.twitter.com/zXN5Etmv5b — RT en Español (@ActualidadRT) July 22, 2021