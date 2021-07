El cumplimiento de la ley no se consulta: Enrique Krauze a AMLO

"El cumplimiento de la ley no se consulta" respondió el escritor Enrique Krauze a través de su cuenta de Twitter a los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mañana de este jueves en su conferencia de medios.

"Me reclama el presidente no haber hecho llamados a la consulta. Mi posición es clara: el cumplimiento de la ley no se consulta", escribió el historiador Enrique Krauze.

López Obrador criticó que el historiador Enrique Krauze no sabe de ciencia política porque en un mensaje en su Twitter dijo que la consulta sobre los expresidentes será una "dictadura plebiscitaria".

Me reclama el presidente no haber hecho llamados a la consulta. Mi posición es clara: el cumplimiento de la ley no se consulta (Abro hilo) — Enrique Krauze (@EnriqueKrauze) July 22, 2021

"Estaba leyendo a Krauze, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndole una crítica dice: dictadura plebiscitaria, fíjense lo absurdo, cómo es que hay una dictadura plebiscitaria es un contrasentido, el plebiscito tiene que ver con la democracia, el problema de Krauze es que no sabe de ciencia política y además si está ofuscado pues más se confunde".

En su cuenta de Twitter, Enrique Krauze abrió un hijo donde apuntó: "¿Puede haber una dictadura plebiscitaria?, se pregunta el presidente. De acuerdo a Max Weber, la democracia plebiscitaria es típica de los líderes carismáticos y puede derivar en dictadura. La 'Historia' -decía Gaos- tiene dos sentidos: la realidad histórica y el género que estudia la realidad histórica. El presidente se refiere al primero, yo al segundo".

Finalmente, Enrique Krauze invitó a leer lo que escribió sobre el tema en la revista Letras Libres.