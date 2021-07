JAQUE MATE

Tuvieron que pasar 10 años para que el estado de Wisconsin tuviera una alegría como la que vivieron el martes pasado sus aficionados una vez que, su equipo que los representa en la máxima expresión del basquetbol como son los Bucks, vencieran en seis encuentros a los Soles ya que, después de que los Empacadores derrotaran a los Acereros en el Súper Tazón XLV, habían pasado en el anonimato una década y que, por lo pronto, ya le ejercieron presión a los Cerveceros en la Gran Carpa.

La cuenta regresiva para romper la sequía en el “deporte ráfaga” en 50 años, inició con 35 segundos restantes para cumplir su acometido los Alces cuando la multitud enloquecida dentro de la duela del Fiserv Forum, comenzó a corear “Bucks in Six” en tono y armonía mejor de los que nos poníamos a dar gallo los “10 de mayo” con un toque perfecto, en el exterior donde se reunía la mitad de todo el estado, los gritos subieron y la cerveza bajó de precio.

Ha llegado la hora de que la escuadra de Milwaukee se anuncie como campeones por segunda vez en su historia y la primera desde 1971 porque observando en el suelo a Giannis Antetokounmpo agitando los brazos y por tanto dando la señal de que era el instante de los Alces, el griego se une a un grupo de élite de jugadores históricamente especiales por lo que llegó el momento de que las Finales de la NBA, lleguen a su culmen después de seis juegos en su mayoría llenos de suspenso y que también, el tiempo de que Khris Middleton y P.J. Tucker así como Jrue Holiday y Mike Budenholzer, se ahoguen un poco y encuentren a alguien a quien abrazar.

juego del pasado sábado ya que, al momento de iniciar esta contienda y de que los Soles ganaron los dos primeros en Phoenix, era una urgencia de que, al reanudarse la batalla en Wisconsin, todos los Alces sabían de que, si querían seguir con vida, tenían que ganar los partidos tres y cuatro en su duela y de que, al lograr el cometido, era también una necesidad de llevarse el quinto de la serie y la motivación de regresar del desierto con la ventaja de 3-2, lo que pasado martes sabían de que era una oportunidad de oro para no dejar escapar porque, de no haber resultado así, entonces era tentar al mismo maligno el volver a Arizona al séptimo y crucial partido y probablemente, ya viajarían con la soga al cuello.

La victoria y el título fueron posibles principalmente gracias a la brillantez de Giannis, una fuerza en cada extremo de la cancha a lo largo de la serie y que guardó lo mejor para el final anotando 50 puntos, alcanzando esa cifra redonda en un tiro libre realizado, ¿quién lo hubiera pensado? y agregó 14 rebotes y cinco tiros bloqueados donde fue un esfuerzo inmortalizado del griego que seguramente le valió un lugar entre los que caminaron antes que él.

Es evidente de que el conjunto de Milwaukee, ganó el segundo campeonato de la NBA en su historia de franquicia con una pierna atada a la espalda es decir, una de las tres patas del proverbial taburete de la formación de equipos donde los draft, los intercambios y la agencia libre son las herramientas que la mayoría de los gerentes generales y presidentes de equipo intentan usar para construir una lista, pero el último de ellos realmente no está disponible para un equipo como los Alces y no importa los grandes ingresos frente a los ingresos más pequeños: como muchos otros mercados pequeños, Milwaukee no tiene mucho atractivo para los agentes libres que buscan lo mejor tanto dentro como fuera de la cancha.

Los jugadores hacen fila para ir a Miami, Los Ángeles o Nueva York (bueno, Brooklyn al menos). ¿Pero Sacramento, Indiana, Cleveland sin LeBron o Milwaukee? Mucho más duro y eso pone más estrés en las oficinas centrales en esos lugares para hacer activamente el trabajo pesado de encontrar gemas en el Draft y administrar los activos de manera eficiente para atacar en la fecha límite de cambios o en la temporada baja.

Brook Lopez es la mejor adquisición de agente libre en el equipo actual de los Bucks, pero fue en gran parte una ocurrencia tardía, un Nets All-Star que arrasó con los Lakers durante una temporada en 2017-18.

