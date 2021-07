Influencers atraídos por una peculiar casa rosa, ‘le hacen la vida imposible a su dueña’

Esta mujer de Cardiff, en Gales, adquirió la propiedad en 2018 y eligió solo recientemente renovarla y pintarla de rojo, aprovechando el encierro por la pandemia, pero no se imaginó que esto atraería a "influencers" que han convertido su propiedad en un conocido punto para tomarse fotografías.

“Después de años de alquiler, donde todo tiene que ser paredes blancas y alfombras marrones, me sentí como un poco de libertad poder vivir en una casa colorida”, dijo ella a WalesOnline.

“Recibo mensajes de amigos que me dicen: '¿Por qué hay una foto de tu casa en redes sociales?'", añade.

Morgan dice que la afición por su casa comenzó en algún punto el mes pasado, cuando Reino Unido finalmente pudo reabrir producto de la pandemia por coronavirus. Algunos, le dijo ella a WalesOnline, incluso han posado en la puerta de su casa, fingiendo como si acabaran de estar dentro. "No pensé que la gente estaría tan interesada en la casa, pero ahora sucede probablemente dos o tres veces por semana", detalla.

A pesar de que la situación en sí no le preocupa, lo que le incomoda un poco es tener que esperar a que los visitantes terminen de tomar sus fotografías para poder ella entrar a su casa. “Trato de no caminar hacia mi casa hasta saber que no me han notado, porque si fuera al revés creo que me moriría de vergüenza […] Soy como un galés incómodo que tiene que decir: Siento mucho tener que ir a mi propia casa".

This is my house. I painted it bright pink and I love it. My only problem is that influencers keep taking photos in front of it. Today I had to sit and wait in my car for 10 minutes until two women finished up fake laughing at a camera. pic.twitter.com/qy6L0hZGKu