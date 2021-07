México es el país con más menores huérfanos debido a la pandemia de COVID-19

Lic2007

Hoy, 6:34 am

publicado por: Hermilo Mendoza Gurrola

Este nota solo demuestra la aviesa intención de golpear al actual gobierno de Mexico. Se olvidan que tanto la India, EE.UU, como Inglaterra son países fabricantes de vacunas y Mexico anduvo batallando para conseguir la vacuna. aunado a lo anterior esta información carece de fundamento porque no distingue quién declaró lo que publican y no es suficiente señalar solo el nombre de una revista. Este periódico como casi todos respiran por la herida porque ya no reciben los conocidos moches como antes y ante la falta del chayote se dedican al golpeteo.

