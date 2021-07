Santiago Nieto descarta aspirar a una candidatura presidencial en 2024

Bajo el refrán "zapatero a tus zapatos", Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descartó este miércoles que aspire a una candidatura presidencial para las elecciones de 2024.

En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la UIF informó que no presentará una denuncia por el espionaje que se realizó sobre él en sexenios pasados.

"Respecto a los temas de espionaje, todos los hechos, el presidente me comentó de las primeras veces que hablamos que la venganza no debía ser el objeto de vida de una persona, sino más bien la justicia, no, no presentaré ninguna denuncia", señaló.

Sobre la posibilidad de aspirar a la candidatura presidencial en 2024, respondió: "zapatero a tus zapatos".

Y agregó: "mis temas son procuración e impartición de justicia".