Seis películas que hablan sobre la demencia

La mente es compleja pero intrigante, llena de misterio pero con una gran capacidad que no deja de sorprender nunca. La demencia, a su vez, es un deterioro mental que por ello afecta la vida de la persona que la padece, pues puede haber, por ejemplo, pérdida de memoria o restricción para realizar otras actividades cotidianas.

El cine lo ha representado de forma reflexiva e ilustrativa. Algunos ejemplos destacados son:

Still Alice

Aborda con sensibilidad y buen análisis el cómo la demencia afecta a quien la padece, pero también a quienes le rodean. Aquí la vida de una profesora cambia totalmente al padecer Alzhéimer.

The Father

La premiada cinta es un retrato simbólico y analítico de una mente que se desmorona debido a esta condición. Muestra cómo ve las cosas aquel que la padece, lo que hace al relato más trascendente.

Away from her

Mirada honesta y emotiva, aquí una pareja casada por 45 años se derrumba cuando la pérdida de memoria de ella, por Alzhéimer, la lleva a un asilo de ancianos, donde todo cambiará rápidamente.

Here Today

Con un toque de comedia y buen humor, un escritor y una cantante se hacen amigos, una vez que sus disparatadas aventuras los ayudan mutuamente, pues él se ha enterado que tiene demencia.

Relic

Misterio y suspenso bien manejado, tiene la suficiente dosis de drama y terror, al hablar de la demencia de forma simbólica, aquí a través de tres mujeres cuya mente ‘se pierde’ en la realidad.

Supernova

El relato es una historia sencilla pero emotiva sobre amor, dolor, pérdida y lealtad. Sigue a una pareja que debe asumir el inicio de la despedida, una vez que la mente de uno de ellos se deteriora.