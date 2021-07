Novia se disloca la rodilla durante su primer baile de casada

Una novia tuvo el peor ‘primer baile de casada’ cuando se dislocó la rodilla en la pista durante la celebración de su boda.

Julie Benn y Paul Richter celebraban en Filadelfia, Estados Unidos, el pasado 3 de Julio, luego de tener que posponer su casamiento por la pandemia de COVID-19, cuando el inesperado incidente interrumpió la celebración justo cuando la pareja, de 34 y 32 años respectivamente, bailaba al ritmo de la canción ‘Stay’ de Dave Matthews Band.

"No puedo ver el video. [Se le salió la rodilla] y Julie me miró de inmediato y dijo: 'Me disloqué la rodilla'. Así por instinto lo supo'', dijo Paul a la revista People.

Julie, dice que usó zapatos planos en lugar de tacones para el baile, así que no tiene idea de por qué su rodilla cedió. “Tengo mucho respeto por los atletas que juegan a pesar de sus lesiones. Nunca me disloqué una rodilla. Me rompí un hueso cuando era niño, pero nada más. Así que fue impactante, la incredulidad”, agregó Paul.

La novia pasó las siguientes horas en un hospital, donde le reajustaron la rodilla y le dieron analgésicos; entonces regresó a la boda con su esposo.

“Todos nuestros amigos y familiares estaban allí parados, animándonos y gritándonos”, dijo Julie, que por ahora recibe terapia física para su rodilla.