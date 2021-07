'No reclames de un gobierno que no es el nuestro'; Noroña discute a gritos con ciudadanos sobre la inseguridad

El diputado por el Partido del Trabajo, Fernández Noroña, ha acaparado la atención de internautas luego de que se difundiera un video donde se le ve discutiendo a gritos con un adulto mayor sobre la inseguridad del país, hecho que lo ha llevado a ser tundido en redes.

Las imágenes que fueron registradas a las afueras de una tienda de abarrotes, muestran a Noroña junto a un hombre discutiendo sobre los problemas generados por la inseguridad, detalle ante el que el político se defiende diciendo que 'no le puede reclamar de un gobierno que no es el suyo'.

"Entiendo el problema, lo que no entiendo es la forma en la que me hablas", señala Noroña, mientras el otro hombre le pide que lo deje hablar.

He visto señoras en el Mercado que alegan menos que Noroña ‍♂️ pic.twitter.com/J3A5wlqcAo — La Abuela García®™ (@rthur_013) July 21, 2021

Al ver que el diputado alzaba la voz y el ambiente comenzaba a ponerse 'tenso', otros ciudadanos intervienen en la discusión, mientras Noroña continúa alegando que 'no entiende la manera en que se dirigen a él'.

"No me estés faltando al respeto y deja de provocarme, te he tratado con respeto desde un principio", reclama Noroña a gritos, a la par que testigos intervienen para intentar calmarlo.

LAS FORMAS DE TRATAR A LA CIUDADANÍA POR PARTE DEL DIPUTADO @fernandeznorona AQUÍ DEMUESTRA QUE POR SU CARGO, PUEDE GRITARLE A TODOS DE FORMA NEFASTA, ALTANERA Y CON MUCHA PREPOTENCIA EL "FUTURO PREZIDENTE" DE LOS MENTES DÉBILES. #NoronaNoEs4T pic.twitter.com/FzN3JZvUjq — (@CONEJO_4T) July 21, 2021

Cabe destacar que la grabación pertenece a un 'en vivo' que hizo el político mientras recorría las calles de Rosario, en Iztapalapa, durante junio del 2019, sin embargo, recientemente se han viralizado gracias a internautas que compartieron los videos.