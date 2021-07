Falta exigencia

Por primera vez en la temporada, Algodoneros “apareció” fuera de la zona de playoffs. Tras un arranque prometedor, la nave guinda fue cayendo en la Zona Norte, aunque lograba mantenerse entre el quinto y sexto puesto, “asegurando” un lugar entre los invitados. Luego de una semana desastrosa en casa, se fue hasta la séptima posición.

Ayer, comenzó serie ante los Dos Laredos, sus más recientes verdugos y con quienes pelean directamente por entrar a postemporada. El partido está en desarrollo mientras escribo estas líneas, de modo que no sé cómo va a terminar para cuando acabe el texto. Para el fin de semana, Algodoneros recibirá a Saltillo que marcha en el cuarto escalón. Luego un par de compromisos fuera y cierran ante Durango en el Revolución.

Se sabe que Laguna es un equipo joven, con buenos bates, como el de Nick Torres o Isaías Tejada. Se sabe que no está al nivel de Monclova, Tijuana o Saltillo, sin embargo se esperaba un equipo más combativo. Lo peor, y el que ha sido el gran dolor de cabeza de este equipo desde hace varias temporadas, es la increíble cantidad de hombres que se quedan en base. Falta ese batazo oportuno.

La parte de la taquilla está resuelta; todo un éxito. Temporadas atrás, el estadio solo se llenaba en el partido inaugural. Cuando empezó la campaña, pensé que las buenas entradas se debían en parte a la inercia del primer encuentro, luego por el rival, caso Saltillo. Pero la campaña avanza y los llenos (hasta el aforo permitido) han sido constantes. Obvio, la “promo” de los martes ha caído bien o el 2x1 de los sábados. Ya conozco a varias personas que nunca habían ido a un partido en el Revolución hasta este año. Bien por eso.

La tribuna es una fiesta. El nuevo bar. La terraza. La explanada al final de cada encuentro, y aunque no a todos les guste, el ambiente que crea el sonido local ha llevado a más personas a meterse a la casa del Unión Laguna. Justo en el corazón, un grupo de aficionados se puso un kit de máscaras y desde sus lugares solían apoyar al equipo de singular manera. En la última serie, en la que Tecolotes se dieron vuelo con los guindas, los enmascarados se olvidaron del encuentro y bajaron a tomarse fotos con algunos presentes; la celebración a todo lo que da mientras en el campo, la debacle total. Da gusto ver que la gente acuda al inmueble de la avenida Juárez, transitada casi por igual número de aficionados que de patrullas y agentes de Vialidad. Da gusto ver buen ambiente, baile, familias enteras. Sin embargo, el club no debe olvidarse de lo deportivo. Muchos de los errores del equipo han venido desde la banca, decisiones que no se entienden, así como la mayoría de los aficionados no sabe por qué aplaude cuando aplaude en el estadio; celebran un ‘out’ cuando al equipo se le escapa el ‘doble play’. Sí, qué bueno que la gente va, pero que no se descuide el nivel del equipo. Estoy seguro que al aficionado de verdad no le gusta ver como cualquier rival viene y vapulea la franela guinda. Los Dos Laredos le endilgaron 26 carreras en 3 juegos mientras que Sultanes le metió 34; 60 carreras en contra en una semana. Cinco derrotas y un triunfo fue el saldo en casa.

Meterse a playoffs significa tener más partidos, mayor ingreso. Falta exigir que haya más victorias en el campo.

Por otra parte, esta semana comienza la Liga MX. Aún está en el aire quién habrá de televisar los partidos como local del Santos, luego de que el equipo de Irarragorri se desvinculara de Fox Sports, para beneplácito de muchos albiverdes. Ya veremos cómo termina esta novela. ¿Le seguimos? Soy @Foko_54 en Twitter.