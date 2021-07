Nuestros subagentes, disfrazados de pelota de golf del hoyo 19 en cierto club lagunero, nos comentan que quien le abrió las puertas de Torreón al "Chico Maravilla" Manolo Jiménez, aún alcalde de la "capirucha" del pan de pulque y la Matlachinada, fue el subsecretario de Egresos de la provincia de Coahuila, Xavier Herrera Arroyo. El exgerente de Simas, director y guionista de la productora de videos Acme, haciendo gala de sus contactos y destrezas culinarias, le organizó tremenda comida "fifí" en la casa de un empresario de la región, a la cual acudieron conocidos "ipecos" de importantes ramos, notarios y abogados, que "arroparon" al edil saltillense, el cual literalmente anda desbocado por toda la provincia promoviendo el 444.º aniversario de la fundación de Satillo, pasarela que le ha permitido su exposición y para irse abriendo espacios una vez que se inició la gran carrera para la sucesión de 2023.

Ojalá y el funcionario estatal haya contado con la "bendición" de arriba para organizar tremendo guateque. Conviviendo entre el pan y la sal, don Manolo aprovechó sin duda su gira "cultural" para hacer sus propios amarres con algunos actores políticos y "tejer" oportunidades para nuevas reuniones. Por cierto, el subsecretario de Egresos, ahora con la chequera estatal, sí puede presumir de su poder de convocatoria, no como hace años, que no lograba juntar ni a sus vecinos para poderle hacer una reunión al ahora "góber", cuentan sus allegados.

***

Disfrazados de camión de transporte de personal, nuestros subagentes nos reportaron que quien se quiso pasar de listo y no midió el tamaño de su travesura fue Ricardo Anchondo Hernández, quien no alcanzará a cobrar la próxima quincena como subsecretario de Movilidad y Transporte en La Laguna. Dicen los bien enterados que el funcionario fue el encargado de calentarles los oídos a los transportistas de personal y con todo y camiones se los mandó al "góber" de Coahuila al Centro de Convenciones de Torreón, en vez de atender a los inconformes en sus demandas, como corresponde a sus funciones. A don Ricardo se le hizo bolas el engrudo porque entre tantos dimes y diretes lo terminaron balconeando que está en la nómina de algunos concesionarios y recibe atentos obsequios de otros, por lo cual no estaba siendo "parejo", lo que provocó que le dieran las atentas gracias. En su lugar, dicen que entrará a vivir en el acierto Jesús Villalobos; y de paso, al parecer a un chat de funcionarios llegó un mensaje bastante claro para que no se les ocurra nadar en dos aguas, en vez de ponerse a trabajar y atender a los ciudadanos y no andarlos provocando.

***

Y andando en los terrenos del Subcomité Regional de Salud de La Laguna, nuestros subagentes, que todo lo oyen, nos reportan que muy puntualitos, y tal vez por obra del Espíritu Santo, ahora sí acudieron y estuvieron amables y sonrientes los alcaldes de San Pedro, Patricia Grado; Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos Rodríguez, quien aún andaba repartiendo botellitas de dióxido de cloro por todo el centro de Convenciones; y el de Matamoros, Horacio Piña Ávila. Dicen que "el miedo no anda en burro", y a pocos meses de dejar sus cargos prefirieron regresar al buen camino para que en el recuento de la larga lista de travesuras documentadas no les vaya tan peor. Y mientras que en la reunión las autoridades afanosamente hablaban de que sigue para delante la reactivación económica en la entidad, presumieron los buenos resultados del reciente evento deportivo Coahuila 1000, que trajo beneficios a la industria turística y con saldo blanco. Aunque no faltó quien comentó el incidente sufrido por el vehículo donde viajaba el "góber", que tuvo tremenda ponchadura por el filo de una piedra; pero más se tardó en quitarse el casco, desabrocharse el cinturón y bajar que en aparecer un grupo de mecánicos barberos conformado por todo el séquito que lo acompañaba en el recorrido y en modo artillería pesada, como los que asisten al piloto de automovilismo de la F1 "Checo" Pérez, en un santiamén, cambiaron el neumático, le limpiaron las botas al jefe, le dieron agua y se fueron.

***

Pese a las promesas que se hicieron y todas las soluciones que plantearon para bajarle la intensidad a las protestas ciudadanas que se daban un día sí y otro también, el Simas Torreón no logró atender los graves problemas de abastecimiento en el suministro de agua potable. Y es que con las pocas lluvias que cayeron en días pasados la situación empeoró con los brotes de aguas negras por la nula inversión en reparar o construir nuevos colectores sanitarios, y de eso saben muy bien los habitantes de las colonias Nueva Merced y aledañas, al suroriente de la ciudad, donde verdosas aguas putrefactas los inundaron el pasado viernes. Ni una autoridad sanitaria ni el Simas se responsabilizaron de hacer una buena limpieza previa en las bocas de las alcantarillas de este y otros sectores de la ciudad para evitar que se taparan los drenajes. De cara a los últimos meses del actual gobierno, en el Simas los funcionarios parecen cansados, nomás esperando entregar oficinas y cobrar aguinaldos. A decir de los subagentes, todo lo que se trate de obras será heredado a la próxima Administración municipal, y a las manifestaciones de los colonos de la Antigua Aceitera y Vencedora mejor optaron por no hacerles ni caso, como tampoco a los vecinos de las colonias donde se incrementó el tandeo, o sea, agua nada más a ciertas horas del día, en la madrugada.

***

Quien después de varias amenazas de que se iba, siempre no y luego regresaba, ahora sí dejó tirado el barco… Perdón, se fue definitivamente dizque a reincorporarse a la Guardia Nacional, pero que nomás para jubilarse, fue Primo Francisco García Cervantes, quien cobraba como director de Seguridad Pública en Torreón. El alcalde Jorge Zermeño lo despidió con todos los honores como si hubiera sido un héroe, le atribuyó la baja incidencia delictiva, el equipamiento, la capacitación y una larga lista de increíbles méritos; "lo mejor que hemos tenido", según el edil. En tres años y medio, a Primo nadie lo conoció, pues eso de la proximidad social nomás nunca se le dio, así como tampoco poner a los policías a cumplir con la tarea preventiva y más bien permanecieron a la sombra de otras corporaciones que les hicieron su chamba. Suspendió las reuniones de evaluación de indicadores delictivos, se la pasó encerrado, sin dar la cara en operativos, desdeñó las reuniones convocadas por los "ipecos" para conocer el estado de la seguridad y nunca se coordinó con otras dependencias; hasta mantuvo sus radios en frecuencias encriptadas y la DSPM se convirtió en una isla, así que la figura del "Mando Único" no se concretó en Torreón. "Casualmente", a unas semanas de que termine el gobierno, tranquilamente se va y ni siquiera se esperó al proceso entrega-recepción. Seguramente será en este proceso donde saldrán a la luz pasajes importantes de su actividad al frente de la corporación policiaca y nuestros cizañosos subagentes afirman que habrá sorpresas, más allá de aquella en la que acomodó a su hijo en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y que desapareció el expediente de su detención por parte de Tránsito y Vialidad cuando conducía en estado de ebriedad.