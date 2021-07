Enrique Alfaro acusa de 'irresponsable' a López-Gatell por conflicto sobre vacunación COVID

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acusó al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, de ser un absoluto irresponsable por no querer adecuar el plan de vacunación en Jalisco contra el COVID-19 en zonas donde está creciendo más la pandemia y por grupos de edad.

Tras una reunión de hora y media con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario local dijo que al funcionario federal se le ha planteado que un destino turístico tan importante como es Puerto Vallarta, se concentren los esfuerzos de vacunación porque el nivel de riesgo es mayor, pero no ha habido respuesta.

"Tengo que ser claro, la cerrazón de López-Gatell para poder adecuar un plan de vacunación efectivo, con diferenciación con criterios territoriales, es decir que podamos enfocarnos a donde está creciendo el problema y abordar por grupos de edad, la cerrazón de López-Gatell es total.

"Se lo dije también a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nos parece inadmisible que siga habiendo esta postura por parte del subsecretario López-Gatell que ha sido toda la pandemia. Es de veras un absoluto irresponsable".

Señaló que insistirán en que los estados se incorporen en la toma de decisiones de a dónde direccionar las vacunas y poder acelerar los procesos.

"Es inadmisible y pone en evidencia la clase, no solamente de funcionario sino de persona que es este señor. Hay lugares donde tenemos que hacer un barrido completo para evitar riesgos, y permitir que estos lugares que aportan tanto a la economía del país. No nos ha dado argumentos, lo que no hay es una respuesta".