Joven de 16 años recibe un disparo en la pierna a plena luz del día

El incidente ocurrió en Queens, Nueva York, cuando un joven de 16 años de edad fue perseguido por un sujeto armado e intentó evadir a su agresor al refugiarse detrás de una columna de ladrillos mientras intercambiaba algunas palabras con el sospechoso.

Luego de unos segundos, el joven salió corriendo en dirección opuesto del sujeto armado, quien logró dispararle en una de sus piernas y luego huyó de la escena.

El menor de edad acudió a un hospital y recibió atención médica en su herida de bala y se rehusó a cooperar con las autoridades, quienes no han podido identificar al agresor y continúan investigando el tiroteo, recogió el New York Post.

WANTED for An Assault: On Sunday July 18, 2021 at approx.. 2:20 P.M., in front of 110-54 Merrick Ave. @nypd113pct a unknown individual shot a 16 year old male in leg causing serious physical injury. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/EQ6SY74OTW