Tres mujeres se dan cuenta que salían con el mismo hombre; se van de viaje juntas

Abi Roberts, de 19 años, de Salt Lake City, Bekah King, de 18, y Morgan Tabor, de 21, ella dos de Boise, son tres mujeres que decidieron irse de viaje de verano juntas, luego de enterarse que todas salían con el mismo hombre.

El viaje es su forma de sobrellevar el trago amargo, así que han rentado un autobús escolar y tienen planeado recorrer Estados Unidos por carretera por 2 meses y medio.

De paso, están documentando sus aventuras con fotografías y videos en su cuenta de Instagram "The BAM Bus", que nombraron así por las iniciales de cada una. “Estamos viviendo la vida de nuestros sueños, divirtiéndonos. Es increíble pensar que pasó por él", dijo Tabor.

Su amistad comenzó en diciembre pasado, cuando Tabor comenzó a sospechar de su novio. "Tenía esta inquietante sensación que no podía sacudirme, así que busqué el nombre de una de las chicas en Instagram", dijo Tabor, quien trabaja en una empresa de productos orgánicos. "Casi todas las fotos en la página de esta chica la mostraban con este chico que pensé que era mi novio", dijo.

Se puso en contacto con ella y juntas encontraron a una tercera ‘novia’, Roberts. "Cuando Morgan se puso en contacto conmigo, fue el sentimiento más loco de todos", dijo Roberts, que llevaba saliendo con este chico de 20 años desde Halloween del año pasado, una relación que ella creía era exclusiva.

"Este tipo literalmente durmió en mi casa la noche anterior, me dio un beso de despedida y dijo que estaba conduciendo de regreso a Boise [desde Utah] para visitar a su familia", dijo Roberts. En cambio, el chico apareció en la casa de Tabor, justo cuando ella estaba en FaceTime con Roberts. "Estábamos hablando y de repente escuché su auto afuera y llegó a la puerta con flores", dijo Tabor.

El chico trató de convencerlas de que no había nada de malo en salir con más de una mujer a la vez. "Después de que se fue, investigamos un poco más. Encontramos al menos seis mujeres con las que había estado saliendo", dijo Roberts.

"Hay dos lados en todo, pero creo que lo mejor ahora es no decir nada. Realmente ya no quiero tener nada que ver con ellas", dijo él a The Washington Post.

Las jóvenes por su parte, mantuvieron contacto, se conocieron en persona y decidieron emprender un viaje juntas. "Hicimos mucho procesamiento de trauma e intercambio de recuerdos, y era obvio que todos éramos personas realmente geniales y divertidas que teníamos mucho en común. De inmediato, nos hicimos buenas amigas", cuenta Roberts.

"Este tipo nos había dicho a cada uno de nosotros que su sueño era tomar un autobús VW y viajar por el país en él. Estábamos sentados riendo y hablando sobre la vida de la furgoneta ese fin de semana, y muy pronto pensamos, 'Oye, podemos hacer esto'. Todas teníamos el verano libre y conocía a un tipo que podía venderme un autobús viejo", cuenta Tabor.

A mediados de junio pasado, las mujeres comenzaron su viaje, por las montañas Sawtooth de Idaho. Su objetivo es terminar en California. "Lo que este tipo nos hizo no define nuestras vidas. Todas nos sentimos realmente bendecidas por habernos encontrado. Somos amigas de por vida", concluye Roberts.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FINE CREW (@the.bam.bus)