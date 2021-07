La era de la opinión

La opinión, y no la argumentación razonada, domina el debate público en las redes sociales, en muchos espacios de medios tradicionales y es probable que en el cincuenta por ciento (más uno) de las cantinas. Esta circunstancia intencionalmente construida en el campo de poder de la comunicación mediatizada, sumado a la facilidad con que se puede diseminar cualquier tipo de comentario, noticia o invento, ha degradado y pervertido la posibilidad de diálogos constructivos. La denominada infodemia, es decir, la abundancia de información con tendencia a la falta de evidencia y a la mentira sobre un tema caracteriza a los medios que alimentan la curiosidad y la desprevenida lectura de supuesta información por parte de las mayorías.

Un ejemplo desastroso es la infodemia en torno a la vacunación contra el COVID-19 particularmente en redes sociales. Por ejemplo, un caso de éxito científico como lo es el desarrollo en tiempo récord de una vacuna ha sido convertido en la arena de la estupidez en bandera política y hasta en instrumento de las más disparatadas ocurrencias. Ayer escuché, con azoro, a una comunicadora local afirmar que, ante los casos de contagio de personas con el esquema completo de la vacuna, quedaba claro que la vacuna no era la solución. Es de suponer que ese comentario se asienta en el desconocimiento acerca de la diferencia que hay entre prevenir una infección y prevenir la enfermedad que provoca esa infección. También es probable que se desconozca que a la fecha no se ha establecido que la eficacia de las vacunas anti COVID-19 sea la propia de una inmunidad esterilizante. Lo que tenemos, sin embargo, es un conocimiento aún en desarrollo de los niveles de eficacia según los resultados publicados de casi todas las vacunas ya aprobadas, diferenciando entre eficacia para prevenir infección y enfermedad. Con la información disponible hasta ahora, las vacunas son la solución más avanzada contra la pandemia por COVID-19 pese a que la eficacia no sea del 100 por ciento. Con este virus la humanidad tendrá que coexistir como lo hace con otros, y la vacuna ayudará a que esa coexistencia sea funcional sin paralizar al conjunto de la humanidad como ocurrió en la etapa de irrupción del COVID-19. Ojalá la vacuna tuviera en la vacunación su complemento veloz, cosa que, hemos visto, no se ha dado por motivos de producción, distribución, acceso, dinero, burocracia, etcétera.

El ejemplo señalado me permite poner a consideración la pegunta por el sustento de la opinión versus el sustento de las razones y, allí donde las hay, las evidencias de la ciencia. Descartado el hecho de que nadie es experto en todo, en la era de la opinión se le ha concedido a ella un valor que adquiere debido al derecho que se tiene de tener una (o varias, como decía Marx- Groucho, claro) y de externarla, pero no en función de la evidencia, que probablemente no haya, ni de la experiencia, que no necesariamente se tenga, ni de los conocimientos, que quizá no se hayan adquirido. En otras palabras, atravesamos una era en que, a falta de evidencia, experiencia o conocimiento, se entrona la opinión, al fin y al cabo cada persona tiene una o varias. Llevado al absurdo, sería algo así como: si puedo hablar, ¿para qué pensar?

Llegados a este punto es importante preguntarnos cuál es el rol que está asumiendo o dejando de tomar la educación en la formación del pensamiento crítico. Si una persona cree que con la vacuna anti COVID-19 se le van a pegar las cucharas metálicas en el hombro quizá se trate de ignorancia individual, pero si son miles las que creen eso, probablemente enfrentamos un problema de alfabetización social. Algo semejante puede ocurrir con asuntos menos evidentes que la eficacia de las vacunas como, por ejemplo, la defensa de las libertades, la democracia, la ética en la comunicación. Temas todos ellos fundamentales para una sociedad de derechos y libertades. Tal vez no estemos lejos del regreso de los iluminados y la innecesaria tarea de pensar.

