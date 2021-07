Presentarán el Concierto del Siglo en Saltillo

En el marco del Festival Internacional de Cultura de Saltillo, se llevará el Concierto del Siglo, el cual se presentará exclusivamente en la capital del estado, en su mayoría con talento coahuilense, el próximo 25 de julio a las 8:30 en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”.

Y es la propia Regina Orozco quien platicó que fue hace aproximadamente un año cuando surgió la idea por parte del actual director del Instituto Municipal de Cultural, Iván Márquez, de hacer un disco con compositores coahuileses.

“Dijo que quería un disco con todas sus ídolas, así que me pidió ayuda, y entre Miguel Ángel que es mi manager y yo, nos animamos y le preguntamos a quien quiere y nos dijo que a Eugenia León, Lila Downs, Tania Libertad, Guadalupe Pineda, Susana Zavaleta,y Ely guerra, o sea siete señoronas, vamos a hablar para ver si quieren, y ellas aceptaron”, relató.

Añadió que muchas no podían ir al estudio, así que mandaron su canción, luego se unieron a este elenco Carlos Cuevas y Rodrigo de la Cadena, y grupos musicales como el Mariachi Vargas de Tecaltitlán, Los Panchos, Sonora Santanera y no podía faltar la Rondalla de Saltillo.

Destacó que el Concierto del Siglo, es un disco hecho con artistas locales, algunos son alumnos de la propia Regina Orozco, además de contar con la participación de siete compositores coahuilenses.

“Hay que llevarlo a este festival, y concluimos con el concierto donde no todos podrán asistir, algunos por la pandemia, otros por compromisos personales, pero estará Eugenia León, Guadalupe Pineda, todas las agrupaciones más los 32 saltillenses y coahuileses”, anticipó.

Destacó que esta será la primea vez que comparte escenario con Guadalupe Pineda, Los Panchos y con la Rondalla de Saltillo.

Este “discazo”, como la propia Regina Orozco denomino, está compuesto por 17 temas y dos popurrís.

“La gente va a estar fascinada, este será un disco de colección, por eso se le puso el Disco del Siglo, porque difícilmente se podrá juntar a este elenco. Se va a regalar, estará en todas las plataformas digitales, no es un disco para hacer negocio”, aseveró.

Recordó que se pospuso por motivo dela Covid-19 en varias ocasiones la grabación, sin embargo y quizás si no hubiera pandemia, muchas artistas no hubieran podido hacerlo, pues no tendrían tiempo, y fue un año aproximadamente lo que tardaron en hacer esta producción.