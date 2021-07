Digitalización de Registro Palmar avanza en Coahuila

El Poder Judicial ya cuenta con avances para aplicar digitalmente el Registro Palmar para el sistema penal acusatorio, a fin de evitar que los acusados por algún delito se cambien el nombre para poder ser beneficiados en varias ocasiones de soluciones alternas.

Por lo anterior, la Magistrada María Luis Valencia García, explicó que principalmente los imputados sobretodo en posesión de narcóticos daban nombres distintos.

“Por ejemplo, había uno que fue detenido hoy y a los quince días de nuevo lo detuvieron y daba un nombre distinto, entonces el en el registro que se llevaba en las Unidades de Medidas Cautelares no quedaba el que fuera la misma persona, si no distinta, entonces volvía a acceder a las medidas alternas cuando esto no puede ocurrir así de acuerdo a la ley”, expuso.

En ese sentido, recordó que desde el año anterior se propuso ante el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Coahuila, utilizar la Identificación Palmar para efecto de que ya no pudieran dar nombres distintos, se tenga una identificación más fidedigna, y no se otorgaran esas medidas alternas.

Indicó que entre los avances, están los trabajos para tener uno escáner, ya no solamente en la Identificación Palmar, si no del rostro de la persona y se pueda llevar con mayor veracidad y credibilidad respecto a la persona a la que se está haciendo y no estar incurriendo en eso vicios de estar otorgando salidas alternas cuando no procede.

“En el que más se identificaba era en posesión de narcóticos, pero esto se trata también de extender a delitos de violencia familiar para no tener este tipo de situaciones que pudiera representar un peligro para la víctima en ese sentido”, aseveró.

Con esto, destacó que se podrán tomar medidas más invasivas o inclusivas como el brazalete, arraigo domiciliario, o alguna caución incluso, y de hecho el llegar a no otorgar una salida alterna, y medida cautelar de prisión preventiva, si es reiterado.

“Ya no falta mucho para aplicarla, el área de informática del Poder Judicial del Estado de Coahuila trabaja a marchas apresuradas para poder implementar el sistema”, reveló.

Agregó que se lleva un registro de las personas principalmente para que no puedan obtener fácilmente una salida alterna o medida cautelar menos gravosa, cuando esto representa un peligro para la víctima, por eso se lleva este registro de manera cabal y completa, para no tener este tipo de situaciones, incluso requiriéndoles al momento de una audiencia una identificación oficial.

Mencionó que dicho registro ya no solo se lleva a cabo en la Unidad de Medidas Cautelares, el propio Poder Judicial también ya lleva el registro de personas que están dentro de un proceso penal ya sea familiar, sexual, o de esta índole.