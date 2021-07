Oficial de policía salva a un herido usando una bolsa de papas fritas

El suceso ocurrió el pasado 7 de julio en Nueva York, Estados Unidos, cuando el oficial Ronald Kennedy, acudió a un reporte de apuñalamiento y se encontró a un hombre de 28 años con una herida en el pecho, a la altura de sus pulmones, y decidió tratar al afectado en lo que llegaban los paramédicos, por lo que le pidió a uno de los testigos si le podía conseguir una bolsa de papas fritas.

Luego de unos segundos, la persona le entregó una bolsa de frituras a Kennedy, quien, con ayuda de otros presentes, movió a la víctima y luego abrió la bolsa y vació sus contendidos en el piso y la pegó sobre la herida con ayuda de cinta adhesiva, con el fin de evitar o limitar la hemorragia en lo que llegaba una ambulancia.

El portal The Washington Post reportó que la persona herida logró sobrevivir, en parte gracias a la improvisación de Kennedy, de acuerdo a un médico del Hospital de Harlem y el jefe del Departamento de Policías de Nueva York compartió el video de las acciones del oficial a través de su cuenta de Twitter.

This is just one example of the heroic work that your NYPD officers do every day. @NYPDShea @NYPDChiefPatrol @NYPDnews @NYPD28Pct pic.twitter.com/DAcF5e2i67