Siete películas de comedia que te harán sentir bien

Los relatos de comedia son perfectos para reír, pasarla bien y llenarse de buen humor y energía positiva, especialmente aquellos acompañados de una que otra lección de vida y mensajes de los que se puede aprender.

Estas son algunas películas de comedia, perfectas para disfrutar pero además, sentirse bien.

Barb and Star Go to Vista Del Mar

Una historia difícil de describir, está llena de aventura, comedia y muchas referencias ingeniosas a las cintas de espías. Sigue a dos amigas siempre optimistas, de vacaciones y descubriendo el mundo.

The Mitchells vs. the Machines

La comedia animada de ciencia ficción, con su crítica a la dependencia tecnológica, también habla de valores y familia. Su alocado ritmo es su sello distintivo y su peculiar humor es contagioso.

Moonrise Kingdom

Peculiar, entretenida y de un cómico único, el trabajo es una serie de momentos simbólicos sobre crecimiento, rodeados de un humor burlón pero adorable al mismo tiempo, de forma que destaca.

Work it

La cinta de Netflix se ciñe a los estándares del género, pero añadiendo energía, lecciones de vida y dinamismo en pantalla. Aquí una joven con poca habilidad para la danza, se une a una competencia.

Sing Street

Un musical británico con mucha buen vibra, ritmo y el importante mensaje sobre adaptarse, independizarse y crecer, trata de un joven que crea una banda, para llamar la atención de una chica.

Noelle

Anna Kendrick se convierte en Noelle, la hija de Santa Claus, quien es más que apta para continuar con el legado de su padre, pero que debe romper barreras para alcanzar su destino.

The Broken Hearts Gallery

Comedia romántica estándar pero que destaca por su buen estilo, corazón y mucho encanto, gira alrededor de una joven recientemente soltera, que abre una galería para otros ‘corazones rotos’.