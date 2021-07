AMLO rompe con veda electoral; presume programa de pensión para adultos mayores

El presidente Andrés Manuel López Obrador rompió con la veda electoral, previo a la consulta popular del 1 de agosto para juzgar a expresidentes, al presumir que el programa de Pensión Universal de Adultos Mayores este 2021 tiene más inversión que lo entregado para este sector en el último año de la administración priista de Enrique Peña Nieto.

En su conferencia mañanera de este lunes en la Octava Región Naval de Acapulco, Guerrero, el presidente López Obrador refirió que para 2021 se invertirán 152 mil millones de pesos; en el último año de su administración el presupuesto llegará a 370 mil millones de pesos.

Mientras que en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, solo se destinaron 43 mil 392 millones de pesos.

"Miren lo que va a significar en términos presupuestales, todo esto lo explico porque hay quienes dicen que no se hace nada, que es lo mismo, no, ¿quién lo sabe esto?, el pueblo sí sabe. Cuando hablo de corrupción, pues los corruptos no se dan por enterados o son muy hipócritas, pero cuando hablo de corrupción la gente sí sabe, porque antes se sabía de corrupción, pero no sobre los beneficios que trae acabar con la corrupción", refirió.

Explicó que su gobierno puede destinar esos fondos porque ya no hay corrupción y no se condonan impuestos a los privados, porque se gobierna para todos, "porque el gobierno no está al servicio de una minoría rapaz".

"Para un conservador neoliberal esto les produce mucho coraje, por eso me tachan de populista, de paternalista, pero si es por esto que me apunten en la lista", dijo.

Recordó que hace un año, "el partido más conservador" votó en contra de elevar a rango constitucional las pensiones para adultos mayores, para niñas y niños con discapacidad, becas para estudiantes y medicinas y atención médica gratuita, pero en la pasada elección no les alcanzó para tener la mayoría y controlar el presupuesto.

GIRAS PÚBLICAS

Al manifestar que "no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como una cuestión política", el presidente López Obrador informó que suspenderá sus giras públicas y que no hablará sobre la consulta popular del 1 de agosto para respetar la veda electoral.

López Obrador señaló que pese a que no realizará giras abiertas, debe recorrer el país y recoger "los sentimientos de la población", así como supervisar los avances de obras.

"No vamos a hacer giras abiertas hasta que se lleve a cabo la consulta, porque no es fácil separar lo que es informativo de lo que pueda interpretarse como cuestión política. De todas formas nosotros vamos a ser respetuosos, no vamos a hablar del tema durante este tiempo y decidimos no llevar a cabo reuniones abiertas".

"Pero tenemos que recorrer el país y seguir recogiendo los sentimientos de la gente, y supervisando el avance de las obras, de los programas. Es muy importante ir a los pueblos", señaló.

"Las giras sirven para que la gente no se sienta sola y abandonada", agregó.