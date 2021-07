Hombre encuentra a la persona que le robó a su perro y la historia toma un giro sorpresivo

En junio pasado, Brayden Morton, de la Columbia Británica en Canadá, fue víctima de robo cuando unos desconocidos se llevaron de su casa a su perra de raza shar pei, Darla.

Morton estaba en casa, pero no logró alcanzar a los ladrones que tomaron a su mascota del patio trasero y huyeron en una camioneta.

El hombre puso una denuncia en la policía y solicitó ayuda por Facebook, ofreciendo una recompensa de casi 6 mil dólares, 120 mil pesos, a quien apoyara en algo para recuperar a Darla. "Es mi perra y la amo. No me robaron una bicicleta del garaje; esto es mucho más serio", le dijo Morton a The Washington Post.

Brayden eventualmente recibió una llamada telefónica de una mujer que estaba llorando y le dijo que tenía a su perro y que se sentía muy mal por haber ayudado a secuestrarla. Se acordó un encuentro en una gasolinera cercana y la joven, de 20 años, a quien Morton creyó cuando ella dijo estar arrepentida, llegó a la cita con Darla. "Fue uno de los sentimientos más abrumadores que he tenido. Estaba eufórico", dijo el canadiense.

"En cuanto la vi supe que era adicta a las drogas. Me acerqué a ella, la abracé y le dije que no pasaba nada y que no estaba enfadado". Ella confesó que era adicta al fentanilo, que había estado viviendo en las calles y que, junto con otras dos personas, planeaba vender por internet a Darla, para poder comprar más drogas, pero al ver la publicación en Facebook, sintió que "no podía vivir consigo misma" y llamó a Morton.

El canadiense dijo que quiso ser comprensivo ya que él mismo había sido adicto en el pasado. Por eso mismo no creyó buena idea darle el dinero de recompensa, porque sólo lo usaría para comprarse más drogas; en cambio, Brayden ofreció pagar por un tratamiento de rehabilitación, si ella se sentía dispuesta. La mujer aceptó y actualmente se encuentra en un centro de recuperación de adicciones para mujeres y niñas en la ciudad de New Westminster. "Hay mucha gente buena que es adicta a las drogas y que a veces solo necesita a alguien con quien hablar y pedir ayuda", dijo Brayden.