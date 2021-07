Estudiante alimenta a una paloma y lo multan por ‘arrojar basura’

Un estudiante nativo de India que alimentó a una paloma con un pedazo de tortilla en un parque público de Reino Unido, fue multado por ‘arrojar basura’.

Según las autoridades ambientales de Mánchester, el pasado 21 de junio Rishi Prem, que llegó al país por estudios universitarios, se encontraba en una banca de Piccadilly Gardens, cuando varias palomas se le acercaron. El joven les dio un pedazo de tortilla que arrojó al suelo para que comieran, sin embargo, la acción fue reprimida por un agente ambiental, que le extendió una multa de unas 150 libras esterlinas, 4 mil pesos.

"[El agente] me estaba observando desde el momento en que me senté y empecé a comer, y vio que los pájaros se acercaban a mí, así que pudo haberme avisado [...] Pero no hubo ninguna advertencia, era como si estuviera esperando ese momento", comentó Prem, de 25 años. Según añade, en su país es normal alimentar a las palomas sin problema.