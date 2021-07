Auto sale volando desde un paso elevado y vuelca sobre autopista

El accidente fue captado en Yuba City, California, cuando un hombre y su novia que recorrían una autopista presenciaron el momento en el que un automóvil humeante que viajaba a exceso de velocidad se salió del camino de un paso elevado y 'voló' varios metros sobre el suelo y terminó cayendo de frente sobre la carretera, provocando que la pareja frenar abruptamente.

La camioneta volcó varias veces sobre la autopista tras caer y terminó con las llantas hacia arriba, por lo que varios testigos se acercaron para tratar de ayudar a los pasajeros del vehículo, y una vez que se acercaron, se percataron que sólo había una persona abordo, la cual sobrevivió al accidente.

El portal CBS Sacramento reportó que la mujer al volante perdió el control de su auto porque estaba huyendo de un accidente vehicular en el que estaba involucrada y sólo sufrió heridas de poca gravedad.

Oh My God !

A car flies off overpass and crash-lands on highway - yet miraculously no one was seriously hurt

Highway 99 in Yuba City, California last Wednesday#Viral @DashCamTwats #California @justinbieber pic.twitter.com/z9HLQPFrjp