Planta de Bombardier se incendia en Ciudad Juárez

Un voraz incendio en la planta dos de la empresa Bombardier Recreational Products (BRP) puso en alerta máxima a los cuerpos de rescate la tarde de este sábado. Más de 150 personas del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil, Policía Municipal y Comisión Estatal de Seguridad trabajaron de manera coordinada para poner bajo control el fuego que consumió cientos de vehículos conocidos como "Can-am" en un área identificada como bodega.

El incendio inició alrededor de las 13:00 horas por causas desconocidas y, según informó el director de Protección Civil Municipal, Efrén Matamoros, no se reportaron personas muertas ni lesionadas, no obstante, por más de cuatro horas se trabajó en el control de las llamas a fin de que no se expandieran a la planta de trabajo o a los fraccionamientos habitacionales contiguos.

El funcionario municipal explicó que tras una detonación, el personal de la planta abandonó el lugar, lo cual permitió salvar la vida de decenas de personas, asimismo explicó que voluntarios del aeropuerto Abraham González, así como de la maquiladora Bosch fueron de vital importancia para la contención del incendio.

Desde la ciudad vecina de El Paso, Texas, algunas personas reportaron la columna de humo negro, en tanto que Protección Civil pidió extremar precauciones y no acercarse a la zona de no ser estrictamente necesario.

Cabe destacar que debido a la magnitud del incendio, decenas de ambulancias, incluidas las que estaban ubicadas en los puntos de vacunación, se acercaron al lugar para dar servicio inmediato a quien así lo requiriera.

Asimismo, al registrarse el incendio con una temperatura superior a los 38 grados en la frontera, la comunidad juarense se solidarizó con los combatientes del incendio y comenzó una colecta de agua y suero para acercar al lugar, toda vez que cuatro horas después las llamas continuaban activas pese al esfuerzo extraordinario de quienes intentaban sofocarlas.