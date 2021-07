Rubén Moreira, entre diputados del PRI que apoyaron iniciativas presidenciales impulsadas por Morena

En el último año de la 64 Legislatura, nueve diputados priistas que lograron la reelección y repetirán tres años en el cargo arroparon diversas iniciativas presidenciales impulsadas por Morena, a pesar de que en algunos casos su propia bancada se opuso o se abstuvo.

Se trata de Brasil Alberto Acosta Peña, Ricardo Aguilar Castillo, Pablo Guillermo Angulo Briceño, Frinné Azuara Yarzábal, Rubén Ignacio Moreira Valdez, Cynthia Iliana López Castro, Ismael Alfredo Hernández Deras, Ana Lilia Herrera Anzaldo y Eduardo Zarzosa Sánchez.

Los primeros siete ingresaron a la 65 Legislatura por la vía plurinominal, mientras que los últimos llegaron por mayoría.

El pasado 13 de abril se discutió la reforma en materia de subcontratación laboral, que fue aprobada por 14 de los 46 legisladores que conformaban la bancada tricolor en ese momento, dos de ellos hoy están reelectos.

A pesar de que diputados como Soraya Pérez, Ramón Verduzco y Carlos Pavón se manifestaron en contra bajo el argumento de que la reforma iba en perjuicio de la clase trabajadora porque se topan las utilidades "y eso va a beneficiar a las empresas y afectar a los trabajadores que reciben más que el promedio que se plantea", Cynthia López Castro e Ismael Hernández Deras, ambos reelectos, sufragaron a favor.

"Decidí ir a favor porque en primer lugar no tengo compromiso con ninguna empresa, como otros compañeros que sí.

"Hubo empresas que presionaron para votar en contra, pero más allá de ir con Morena, lo hice para eliminar el outsourcing, que tanto daño le ha hecho al país.

"Si se votó con Morena es porque, si le va bien a México, por supuesto que vamos juntos, pero en términos generales [quiero] recordar que también voté a favor de que los programas sociales se hagan constitucionales.

"No se trata de ser un diputado de oposición en la que sólo se diga que no y, en casos como este, por supuesto que si Morena va a favor y yo coincido, pues vamos a ir juntos", declaró López Castro.

Las reformas a las leyes federal de derechos, a la del Impuesto Sobre la Renta, la del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, aprobadas el 5 de noviembre de 2020, fueron avaladas por 22 priistas, entre ellos, los reelectos Brasil Acosta, Ricardo Aguilar, Pablo Angulo, Frinné Azuara, Rubén Moreira, Ana Lilia Herrera y Eduardo Zarzosa Sánchez.

Tras el aval de la también conocida miscelánea fiscal, que estipuló los montos de retención de ISR para servicios como Uber, DiDi, Mercado Libre, Amazon, Netflix y Airbnb, entre otros, Eduardo Zarzosa calificó la iniciativa como una "que a todas luces castiga a los contribuyentes cumplidos y que busca endurecer la norma, para crear un clima de persecución para aumentar la recaudación".

A pesar de ello, votó a favor, pues reconoció que la propuesta original contemplaba facultar al SAT para recabar imágenes en domicilios y que después fue eliminado a petición de los opositores.

El 9 de diciembre de 2020, los nueve diputados también apoyaron la iniciativa presidencial para reformar al sistema de pensiones, que permitió incrementar las cuotas de seguridad social por parte de los patrones, así como establecer topes a las comisiones que cobran las Afore.

El 29 de abril avalaron la reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que permitirá adquirir créditos sin necesidad de intermediarios y con la posibilidad de usar el dinero para adquirir un terreno o construir.

"Se votaron iniciativas que venían desde Palacio Nacional, pero que consideramos favorables para los ciudadanos.

"Al mismo tiempo no avalamos algunas que nos parecían violatorias de la constitución, como la Ley Zaldívar. Es importante que haya un congreso dialogante; por ejemplo, Morena votó a favor de una iniciativa que yo impulsé para fomentar la captura de agua de lluvia, entonces así será en la 65 Legislatura: si vemos que benefician los intereses de las clases trabajadoras que yo defiendo, votaremos a favor.

"Si vemos que no benefician al pueblo, pues no estaremos apoyando. Ahora Morena ya no tiene mayoría y ahora más que nunca deberá negociar y dialogar con las fuerzas de oposición", detalló el diputado Brasil Acosta.

Las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador que los nueve legisladores rechazaron rotundamente fueron la de la industria eléctrica y la de hidrocarburos.

"Los acuerdos son bienvenidos"

La diputada de Morena, Aleida Alavez, quien también logró la reelección y se perfila a ser la vicecoordinadora de la bancada en la 65 Legislatura, celebró la llegada de colegas opositores dispuestos a dialogar.

"Bienvenidos sean lo acuerdos, la mayoría llegamos porque la ciudadanía aquí nos puso, y los que llegan por vía plurinominal vienen por encargo de sus partidos.

"Si la postura de esos partidos es colaborar, enhorabuena y adelante, esperamos que así sea", declaró la legisladora.

La también presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales recordó que para aprobar reformas a la Carta Magna se requerirá la mayoría calificada, es decir, al menos 334 votos de los 500 legisladores; sin embargo, Morena y sus aliados apenas alcanzan 276, por lo que será relevante la construcción de acuerdos en el pleno de la Cámara de Diputados.

Datos

276 legisladores tendrá Morena y aliados en la 65 Legislatura.

334 votos a favor se necesitan para obtener la mayoría calificada en San Lázaro.